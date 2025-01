Martyna Wojciechowska nie kryje się z miłością! Mężczyzna jest starszy o 30 lat

Martyna Wojciechowska. Adrenalina towarzyszy jej od lat

Martyna Wojciechowska w 2024 roku roku skończyła 50 lat. Mylą się jednak ci, którzy uważają, że wraz z upływem lat, podróżniczka i gwiazda TVN zwolniła tempo. W zeszłym w Gruzji roku przeżyła przygodę grozy w obskurnej windzie, w której znalazła się ramach programu "Kobieta na krańcu świata". Z kolei z okazji swoich okrągłych urodzin Martyna Wojciechowska wybrała się zdecydowanie spokojniejsze miejsce, czyli do Rzymu, który odwiedziła po raz pierwszy w życiu. Adrenalina to jednak coś, co towarzyszy dziennikarce od lat. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Martyna Wojciechowska brała udział w ultrawyczerpującym Rajdzie Dakar. Zamiłowanie do sportów motorowych idzie w parze z różnymi przyjaźniami. Do grona przyjaciół podróżniczki zalicza się m.in. Maciej Wisławski. pilot rajdowy, który jeździł z takimi zawodnikami jak Krzysztof Hołowczyc czy Kajetan Kajetanowicz.

Martyna Wojciechowska kocha Macieja Wisławskiego

Z okazji 81. urodzin Wisławskiego Martyna Wojciechowska opublikowała osobisty wpis, w którym pokazała, że nie kryje swojej miłości do 30 lat od niej starszego pilota.

Dzisiaj Maciej Wisławski (ze Skierniewic - jak zawsze się przestawia) obchodzi urodziny! Kończy 81 lat, a Jego wigoru i młodzieńczej energii mógłby mu pozazdrościć niejeden metrykalnie młody człowiek. No i Maciek wciąż startuje w rajdach jako pilot, a jest to zajęcie wymagające sprawności fizycznej, niezwykłego refleksu i szybkości podejmowania decyzji. Ja za Nim nie nadążam. To jeden z najbardziej utytułowanych zawodników rajdowych w Polsce. Ma na swoim koncie m.in. Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, starty w Mistrzostwach Świata. Przez wiele lat pilot Krzysztofa Hołowczyca. To właśnie z Maciejem Wisławskim, a dla przyjaciół po prostu Wiślakiem, od 1997 przez 10 lat wspólnie prowadziliśmy kultowy program "Automaniak". A przyjaźnimy się do teraz i zawsze będziemy. Wiślaku, kocham Cię niezmiennie i wielbię! Twoja wierna fanka

- napisała gwiazda TVN.

Martyna Wojciechowska aż pięć razy była zaręczona. Za mąż jednak wychodziła tylko raz (za Przemysława Kossakowskiego). Małżeństwo jednak bardzo szybko się rozpadło. Wcześniej podróżniczka związana była m.in. z płetwonurkiem Jerzy Błaszczykiem, z którym ma córkę Marysię. Mężczyzna zmarł w 2016 roku. Wcześniej zmagał się z chorobą nowotworową.

W galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Martyna Wojciechowska

