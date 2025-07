Martyna Wojciechowska w różowym bikini podbija afrykańskie plaże. Takiego zdjęcia nikt się nie spodziewał

Martyna Wojciechowska w różowym bikini podbija afrykańskie plaże

Martyna Wojciechowska przebywa aktualnie na wakacjach w RPA w towarzystwie swojej 17-letniej córki, Marysi. I choć podróżniczką przyzwyczaiła fanów do zamiłowania do aktywnego wypoczynku, to jednak tym razem postanowiła nieco zwolnić tempo. Na profilu dziennikarki na Instagramie pojawiło się zdjęcie, które zaskoczyło jej fanów. Oczywiście pozytywnie. Otóż Wojciechowska postanowiła zażyć kąpieli na jednej z tamtejszych plaż i zaprezentowała się swoim fanom w różowym bikini.

Trochę piasku pod stopami, trochę soli we włosach. Fajnie jest nic nie musieć, choć przez chwilę. Polecam każdemu!

- zachwalała w poście. Trzeba przyznać, że to dość rzadki widok na profilach podróżniczki w mediach społecznościowych. Nic zatem dziwnego, że obserwatorzy nie mogli wyjść z podziwu.

"Wspaniała kobieta, a strój rewelacyjny"

"Martyna, jesteś jak wino"

"Ślicznie wyglądasz"

"Martyna w stroju, pierwszy raz widzę, ale super"

- pisali w komentarzach pod zdjęciem.

Martyna Wojciechowska wyjechała na wakacje z córką

Jak już wspomnieliśmy, Martyna Wojciechowska na tegorocznych wakacjach w RPA nie jest sama, gdyż towarzyszy jej córka. Marysię można ujrzeć na niektórych ujęciach, które dziennikarka zamieszcza na Instagramie. Najwyraźniej nastolatka również złapała podróżniczego bakcyla. Jak można było podejrzeć na InstaStory dziennikarki, Marysia chętnie spędzała czas z zamieszkałymi tam zwierzętami.

Z córką. Trochę gadania, trochę milczenia, dużo śmiechu i jeszcze więcej bycia razem. Z takich dni składa się to, co naprawdę ważne, chociaż żadna z nas nie robiła przez ostatnie dni nic 'wielkiego'. I całe szczęście! Jak dobrze być na tym krańcu świata z Marysią, wśród przyjaciół, w otoczeniu zwierząt. Z widokiem na ocean i przepływające wieloryby

- napisała pod jednym z dodanych w ostatnich dniach zdjęciach Martyna Wojciechowska.