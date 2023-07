Martyna Wojciechowska wspiera młodych ludzi z problemami natury psychicznej

MŁODE GŁOWY - kampania Martyny Wojciechowskiej

Ponad połowa młodych odczuwa brak motywacji do działania, niemal co trzeci uczeń nie ma chęci do życia, 1/3 badanych zgłasza kłopoty w nauce, co trzeci młody człowiek czuje się samotny, 1 na 3 uczniów ma problemy ze snem, ponad 30 procent nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda - oto najczęstsze problemy, z którymi borykają się obecnie młodzi ludzie.

„Wszystko zaczęło się od bardzo osobistego doświadczenia. Dwa lata temu osoba z otoczenia mojej córki powiedziała jej, że zamierza popełnić samobójstwo, a z Marysi uczyniła swoją powiernicę. To był dla nas obu moment głębokiego wstrząsu i trzeba było działać. Na szczęście to konkretne dziecko zostało uratowane, ale miałam okazję przekonać się osobiście, jak działa, a raczej jak bardzo nie działa system" - napisała Martyna Wojciechowska w raporcie z badania pt. „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.

Czy edukujemy młode pokolenie jak rozpoznać kryzys psychiczny u siebie, u kogoś, jak postępować? Czy potrafimy zrobić to skutecznie? Czy szkoły mają wypracowane procedury reagowania w takich sytuacjach? Do kogo zwrócić się po pomoc? Pytań było więcej niż odpowiedzi. Okazało się, że mamy za mało psychiatrów dziecięcych, że na wizytę u specjalisty na NFZ czeka się nawet rok, prywatnie – wiele miesięcy, podczas gdy reagować powinno się natychmiast. A przede wszystkim, że zdrowie psychiczne to temat tabu i że nie potrafimy o nim rozmawiać" - czytamy dalej.

Badanie zrealizowane zostało we wszystkich województwach w 342 powiatach. Wzięło w nim udział ok. 184 tys. osób. Ponad połowa uczniów biorąca udział w badaniu to uczniowie szkoły podstawowej (56,5 proc.), prawie co czwarty uczeń uczęszczał do liceum ogólnokształcącego (24,4 proc.). Odpowiednio 16,8 proc. stanowili uczniowie technikum, zaś 2,3 proc. pozostałych osób biorących udział w badaniu to uczniowie szkół branżowych I stopnia (dawne szkoły zawodowe).

I tak powstał projekt, którego celem jest wesprzeć młodych ludzi, pomóc im rozwiązać problemy natury psychicznej, ale też organizować akcje profilaktyczne i edukacyjne, otwarcie rozmawiać o tych problemach.

Rośnie liczba samobójstw wśród młodych ludzi

Statystyki są przerażające. Młodzi Polacy coraz częściej podejmują próby samobójcze. W 2022 r. odnotowano ponad 2 tys. takich prób wśród osób do 18. roku życia. To rekordowa liczba w porównaniu do lat poprzednich. Najwięcej skutecznych prób samobójczych odnotowano w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i śląskim a także w Warszawie, którą w tych statystykach potraktowano oddzielnie do Mazowsza.

Zdaniem ekspertów młodzi ludzie czują się samotni, a nawet izolowani. Problemem jest też lekceważenie zdrowia psychicznego.

Temat zdrowia psychicznego nie może być tematem tabu

„MŁODE GŁOWY to projekt, który ma doprowadzić do polepszenia sytuacji psychicznej i zdrowotnej młodych ludzi. Chcemy budzić do życia i budować w nich przekonanie, że mogą poradzić sobie z wyzwaniami. A w razie potrzeby, żeby wiedzieli jak i gdzie sięgać po pomoc. Chcemy, żeby zaczęli myśleć o sobie lepiej i poczuli się bardziej sprawczy. Po prostu" - mówi Martyna Wojciechowska.

WAŻNE!

W razie zagrożenia życia, dzwoń na 112 i miej pod ręką poniższe telefony:

116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (bezpłatny, anonimowy, czynny całą dobę)

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (bezpłatny, anonimowy, czynny całą dobę) 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ (również bezpłatny, anonimowy i całodobowy)

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ (również bezpłatny, anonimowy i całodobowy) 720 720 020 - Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXEDPL (od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20)

