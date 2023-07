Maryla Rodowicz gwiazdą serialu. Kto zagra piosenkarkę? Znamy szczegóły

Małgorzata Rozenek w Senacie! To już pewne, podjęła się arcyważnej misji

Jak się dowiadujemy, Maryla Rodowicz w rozmowie z firmą Rochstar, która odpowiada za realizację projektu, ujawniła nieznane fakty ze swojego życia, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego.

- Tak, mogę potwierdzić, że Rochstar pracuje nad serialem o Maryli Rodowicz. Jesteśmy szalenie podekscytowani tym projektem. Seriale biograficzne zawsze budzą dużo emocji – komentuje Małgorzata Perkowska-Czaja, Managing Director w Rochstar. – Dołączając do kierownictwa Rochstara, bardzo zależało mi na rozwoju nowej działki serialowo-filmowej w portfolio firmy. To pierwsza produkcja serialowa Rochstar. Dlatego przykładamy bardzo dużą wagę do każdego aspektu tego projektu - czytamy w przesłanym komunikacie.

Kto zagra Marylę Rodowicz?

Firma potwierdza, że jest w trakcie rozmów z nadawcami telewizyjnymi i serwisami streamingowymi, gdzie serial mógłby zostać pokazany. Przypominamy, że nie będzie to pierwszy obraz o życiu wielkiej artystki. W grudniu 2021 r. TVP 1 pokazała dokument „Maryla. Tak kochałam”. Była to podróż przez życie artystki, w której widzowie poznali kulisy jej kariery i życia uczuciowego, w tym m.in. o miłości do Daniela Olbrychskiego (78 l.) i Krzysztofa Jasińskiego (80 l.).

Produkcja, która jest teraz przygotowywana, będzie fabułą, co oznacza, że wkrótce rozpoczną się poszukiwania aktorki, która zagra piosenkarkę.

