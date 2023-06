Maryla Rodowicz dostała taki prezent, że nawet koty jej pozazdrościły. Musiały jednak obejść się smakiem...

Sensacyjne kulisy rozwodu Soni Bohosiewicz. Tydzień po podpisaniu dokumentów znów to zrobili!

Dramatyczne wieści o polskiej aktorce. Ewa Złotowska, głos Pszczółki Mai, przeszła operację mózgu. To jednak nie koniec jej problemów ze zdrowiem

Maryla Rodowicz zaplanowała na ten sezon kilkadziesiąt koncertów. 2 czerwca miała wystąpić w Warszawie na imprezie o nazwie Ursynalia czyli juwenaliach SGGW. Niestety, koncert w ostatniej chwili odwołano.

"Z przykrością informujemy, że z uwagi na niedyspozycję artystki, dzisiejszy koncert Maryli Rodowicz w ramach I dnia Ursynaliów 2023 został odwołany. Chcielibyśmy z tego miejsca wyrazić ubolewanie względem fanów, którzy zakupili bilety na dzisiejszy koncert, a także organizatorów wydarzenia" - poinformowano na oficjalnej stronie na Facebooku artystki.

Maryla Rodowicz wróciła na scenę. Po koncercie dostała paczkę... wędlin

Według naszych informacji, Maryla zatruła się. Na szczęście szybko wróciła do formy. W weekend zagrała w Łukowie. Po powrocie do domu artystka pochwaliła się, że dostała... paczkę lokalnych wędlin. Koty gwiazdy musiały obejść się smakiem...

"Rzuciłam się na prezenty, wędliny ze słynnego Łukowa. Ale kabanosy, mniam, kruche i pyszne. Jutro mam badanie krwi, więc muszę być na czczo. Co zjadłam, to moje. Nawet się nie podzieliłam z kotami, a bardzo je kabanoski nęciły zapachem. A byłam pewna, że w tym kartonie będzie alko. Całe szczęście, że to były wędliny" - napisała.

Maryla Rodowicz biegała nago po hotelu w Sopocie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.