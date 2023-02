Małgorzata Kożuchowska tankuje do pełna luksusowe porsche!

Maryla Rodowicz budzi ostatnio duże emocje w mediach. Jej kolejne wypowiedzi sprawiają, że trafia na czołówki gazet i serwisów internetowych. Niedawno wyznała, że o zdradzie dowiedziała się od detektywa, negatywnie wypowiadała się też o Andrzeju Dudzie. Rodowicz chętnie jest również oglądana w programie "The Voice of Senior", gdzie nie tylko udziela rad dotyczących śpiewania, ale też zbiera pochwały i komplementy od uczestników. Tym razem wokalistka ponownie wprawiła fanów w osłupienie, gdy zdecydowała się zabrać głos na temat swojego seksu! W szczerej rozmowie z serwisem Plotek opowiedziała, jak wygląda jej życie erotyczne. To może wiele osób zadziwić. Poznajcie szczegóły.

Maryla Rodowicz otwarcie opowiedziała o swoim seksie. Co za wyznanie! "Wolę..."

Maryla Rodowicz udzieliła wywiadu dla serwisu Plotek, w którym opowiedziała między innymi o swoim seksie. Wyznała, że czuje się doskonale jako singielka i dzięki temu nie musi myśleć o nikim innym, tylko o sobie. Padło też pytanie o dietę, a wokalistka odpowiedziała wyznaniem o seksie!

"Jest cały czas grana. To jest koszmar. Przecież jedzenie to taka przyjemność...", mówi Rodowicz w Plotku. Z jakich produktów konkretnie rezygnuje? "Z seksu!", wypaliła. Na koniec dodała, że woli zrezygnować z seksu niż z jedzenia.

Wygląda więc na to, że życie erotyczne Maryli Rodowicz nie jest dla niej aż tak istotne, jak kiedyś. Zresztą kto powiedział, że seks musi być najważniejszy? Wcale nie musi i artystka to udowadnia. Fani życzą jej wszystkiego, co najlepsze!

