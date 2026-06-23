Maryla Rodowicz szuka aktorki do filmu biograficznego. Kto może ją zagrać? Mamy typy!

MK
2026-06-23 16:19

Maryla Rodowicz przygotowuje się do stworzenia filmu fabularnego opowiadającego o jej życiu. Ikona polskiej estrady w wywiadzie dla serwisu ESKA.pl zdradziła, jakie cechy musi posiadać odtwórczyni głównej roli. Gwiazda oczekuje przede wszystkim urody oraz talentu wokalnego. Kto najlepiej poradziłby sobie z tym wyzwaniem i odwzorował postać legendy?

Życiorys Maryli Rodowicz jest równie fascynujący i pełen niespodzianek, co jej legendarne, widowiskowe kreacje estradowe. Twórcy filmowi postanowili wykorzystać ten olbrzymi potencjał i przenieść losy wokalistki na wielki ekran, zwłaszcza po niezwykle entuzjastycznym przyjęciu dokumentu „Maryla. Tak kochałam”. Teraz nadszedł czas na dużą produkcję fabularną, która opowie o drodze na szczyt tej wybitnej artystki. W trakcie rozmowy z portalem ESKA.pl piosenkarka oficjalnie potwierdziła trwające poszukiwania odpowiedniej odtwórczyni, zdolnej udźwignąć jej niepowtarzalny temperament. Zapytana o to, jak wyobraża sobie idealną kandydatkę na swoje miejsce, odpowiedziała bez chwili zastanowienia.

Musi być ładna i ładnie śpiewać - podsumowała.

Warto pamiętać, że legenda polskiej piosenki potrafi być niezwykle surowym krytykiem. W przeszłości gwiazda nie ukrywała swojego ogromnego rozczarowania castingiem do serialu „Osiecka”, w którym również pojawiła się jej postać, i otwarcie negowała wybór twórców telewizyjnej produkcji.

Nie nosiłam szpilek na scenie w Sopocie, a zwłaszcza w "Małgośce". I nie miałam takiego imponującego biustu jak aktorka grająca Marylę. Nie wiem, czy to miało być 1:1, ale to raczej niemożliwe. Co do aktorki, która mnie zagrała, choć nie widzę między nami podobieństwa, pani Karolina to ładna blondynka i życzę jej wielu wspaniałych ról - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Jakie polskie aktorki pasują do roli Maryli Rodowicz?

Zastanawiamy się zatem, kto ostatecznie wcieli się w wokalistkę na kinowym ekranie, ponieważ w redakcji wytypowaliśmy już własne faworytki. Mając na uwadze precyzyjne i dobitne wytyczne samej artystki, przeanalizowaliśmy rynek rodzimych gwiazd kina i telewizji, aby wyłonić artystki zdolne zagrać jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w naszej branży muzycznej. Podczas oceny braliśmy pod uwagę nie tylko warunki wizualne oraz ewentualne możliwości charakteryzatorów, ale w głównej mierze skupiliśmy się na warsztacie wokalnym kandydatek.

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"
Maryla Rodowicz w czarnej koszulce i jeansowej katanie, z długimi blond włosami, śpiewa do mikrofonu i gra na gitarze. Obok kolaż z twarzami aktorek typowanych do filmu biograficznego. Więcej o poszukiwaniach aktorki na naszym portalu.
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Maryla Rodowicz