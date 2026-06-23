Oto najpopularniejsi uczestnicy "Love is Blind:Polska". To wy ich wybraliście!

Love is Blind - na czym polega światowy fenomen?

"Love is Blind" to nietypowy eksperyment telewizyjny, który sprawdza, czy prawdziwe uczucie może narodzić się bez oceniania po wyglądzie. Uczestnicy spędzają czas w odizolowanych pokojach (tzw. podach), gdzie zamiast na aparycji, skupiają się wyłącznie na rozmowie i budowaniu więzi. Dopiero gdy zaiskrzy na tyle mocno, że dojdzie do zaręczyn, zakochani mogą wreszcie zobaczyć się na żywo.

Prawdziwym testem jest jednak powrót do szarej rzeczywistości - wspólne mieszkanie, codzienne obowiązki i reakcje najbliższych. Wszystko to prowadzi do wielkiego finału przed ołtarzem, gdzie pary muszą podjąć ostateczną decyzję: ślub albo rozstanie. Ten amerykański format błyskawicznie podbił serca widzów na całym świecie i doczekał się lokalnych wersji m.in. w Japonii, Szwecji czy Brazylii.

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Love is Blind: Polska już na Netflixie

Również w Polsce doczekaliśmy się własnej odsłony tego globalnego hitu od Netfliksa, która zadebiutowała na ekranach w maju 2026 roku. Zasady pozostają bezkompromisowe: liczy się wnętrze, a nie powierzchowność. Single rozmawiają ze sobą przez ścianę, słysząc jedynie swój głos, a pierwsze spotkanie oko w oko następuje dopiero po deklaracji małżeństwa.

Później akcja nabiera tempa: zakochani jadą na wspólne wakacje, zamieszkują razem i przedstawiają się rodzinom. Cała ta intensywna podróż kończy się na ślubnym kobiercu, gdzie uczestnicy muszą odpowiedzieć na najważniejsze pytanie w życiu.

Na razie nie ma informacji, czy powstaną kolejne edycje tego reality show.

Oto najlepszy uczestnik Love is Blind: Polska. To jego wybraliście!

Pod koniec maja 2026 stworzyliśmy specjalną ankietę, w której to wy, czytelnicy i fani serialu - wskazywaliście najlepszych uczestników.

Do wyboru był:

MP,

Krzysiek,

Kamil,

Damian,

Jacek,

Filip,

Ktoś inny (wskazanie w komentarzu).

Tutaj czytelnicy nie byli jednogłośni i z delikatną przewagą tytuł najlepszego, męskiego uczestnika "Love is Blind: Polska" wygrał Kamil Uno.

To jest najlepsza uczestniczka Love is Blind Polska. Tak głosowaliście

Czytelnicy mogli również wybrać najlepszą uczestniczkę. Do wyboru były:

Julia,

Julita,

Daria,

Malika,

Kinga,

Marta,

Ktoś inny (wskazanie w komentarzu).

Tutaj wręcz z miażdżącą przewagą (5-krotnie więcej głosów od drugiego miejscs), według czytelników najlepszą, damską uczestniczką "Love is Blind: Polska" okazała się Daria.