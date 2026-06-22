Maryla Rodowicz szuka aktorki, która ją zagra. Ma konkretne wymania! "Musi być ładna"

Maryla Rodowicz prowadzi niezwykle intensywne życie zawodowe. Piosenkarka regularnie pojawia się na scenie, a w niedalekiej przyszłości zamierza wejść do studia i zarejestrować album z premierowym materiałem muzycznym. Ponadto artystka aktywnie wspiera prace nad filmem fabularnym, który będzie opowiadał o jej życiu. Choć widzowie mogli już zobaczyć dokument "Maryla. Tak kochałam", będący podsumowaniem jej wieloletniej kariery, tym razem twórcy zdecydowali się na formę fabularną, w której główną rolę zagra zawodowa aktorka.

Film o Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia kulisy prac

Podczas niedawnego występu w Bielsku-Białej, który otwierał cykl "Lato z Radiem i Telewizją Polską", wokalistka spotkała się z wysłannikiem portalu ESKA.pl, Maksymilianem Kluziewiczem. Kiedy dziennikarz zapytał o postępy w poszukiwaniu odpowiedniej osoby do roli głównej bohaterki w przygotowywanej produkcji, piosenkarka przyznała, że przygotowania trwają w najlepsze, jednak z uwagi na zobowiązania prawne nie może na ten moment zdradzać szczegółów.

To też trwa. Nie umiem niczego powiedzieć, bo mi nie wolno - wyznała przed kamerami.

Zainteresowany tematem reporter zaczął dopytywać, jak w takim razie powinna wyglądać jej idealna odpowiedniczka na wielkim ekranie. Artystka udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.

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Piosenkarka ze względu na obowiązujące ją ustalenia nie mogła wdawać się w detale dotyczące powstawania obrazu na swój temat. Mimo to, w odpowiedzi na pytanie redaktora z serwisu ESKA.pl o kluczowe cechy przyszłej filmowej Maryli, artystka odpowiedziała ze śmiechem, jasno precyzując swoje oczekiwania.

Musi być ładna i ładnie śpiewać - podsumowała.

Wymagania artystki wydają się być dość oczywiste. W trakcie tego samego spotkania Maryla Rodowicz podzieliła się także swoimi planami związanymi z nowym wydawnictwem płytowym.

Myślę o tym już od dawna. Powstawanie nowych piosenek to jest proces, no bo spotkania z producentami, z autorami. To trochę trwa. Teraz miałam na głowie te dwie premiery - "Niech żyje bal" i "MTV Unplugged" - wyjawiła w rozmowie z Eska.pl.

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