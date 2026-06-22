Marta Lipińska i Grażyna Zielińska szaleją na planie "Rancza". Michałowa przeszła sporą przemianę! Poznajecie ją?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-22 9:39

Ruszyły nagrania do finałowego "sezonu"/zamknięcia ukochanego serialu Polaków, "Rancza". Choć emisja dopiero wstępnie na wiosnę 2027, aktorzy chwalą się już zdjęciami z planu. Kultowa "Babka", czyli Grażyna Zielińska wrzuciła zdjecie, jak pozuje z Martą Lipińską, czyli serialową Michałową. Kobieta przeszła sporą PRZEMIANĘ!

"Ranczo" wraca na ekrany. Co wiemy o powrocie?

Wiadomość o powrocie kultowego „Rancza” zelektryzowała miliony widzów w całej Polsce. Po dziesięciu latach od emisji ostatniego odcinka, Telewizja Polska oficjalnie dała zielone światło dla kontynuacji losów mieszkańców serialowych Wilkowyj. Ekipa ponownie weszła na plan, aby zrealizować limitowaną, sześcioodcinkową serię, która ma stanowić spójne i ostateczne domknięcie wątków, na które fani czekali od 2016 roku. 

Za kamerą ponownie stanął Wojciech Adamczyk, a scenariusz opiera się na tekście zmarłego w 2018 roku Andrzeja Grembowicza (uzupełnionym przez jego syna, Marcina). Do swoich ról wraca niemal cała dawna obsada, w tym Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Twórcy zapowiedzieli, że ze względu na szacunek dla zmarłych Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczki, nikt nie zastąpi ich w rolach Kusego i Stacha Japycza. Zamiast tego w Wilkowyjach pojawi się nowa postać grana przez Daniela Olbrychskiego. Premierę zaplanowano na wiosnę 2027.

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Grażyna Zielińska szaleje z Martą Lipińską 

Grażyna Zielińska (serialowa Babka) nie ukrywa tego, że cieszy się z powrotu na plan zdjęciowy. W rozmowie z VOX FM przyznała, że nareszcie niektóre historie zostaną dokończone. Nikt się jednak nie spodziewał tego, że aktorka wrzuci zdjęcie z planu i to z Martą Lipińską! Serialowa Michałowa rzadko jest widywana na ściankach, więc jej obecny wygląd może zaskoczyć fanów. Względem zdjęć sprzed np. 10 lat, kobieta wyraźnie schudła. 

- Co by nie mówić, bardzo przyjemnie jest grać u boku pani MARTY LIPIŃSKIEJ - napisała Grażyna Zielińska.

Fani w komentarzach nie ukrywali swojej radości na widok obu aktorek. Jak zaznaczali - obie panie wyglądają rewelacyjnie. 

Niektórzy natomiast wyrażali swoje zaniepokojenie powrotem serialu. Zielińska jednak uspokaja:

- Ale lepiej spróbować ją przeskoczyć (poprzeczkę - przyp.pd) niż żałować, że się nawet nie próbowało - podsumowała Zielińska. 

Marta Lipińska (po lewej) i Grażyna Zielińska w stroju Babki z serialu „Ranczo” (po prawej), uśmiechnięte pozują w plenerze. Obok kolaż z aktualnym zdjęciem Marty Lipińskiej z wydarzenia. Więcej o ich powrocie na plan przeczytasz na naszym portalu.
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GRAŻYNA ZIELIŃSKA