Marzena Kipiel-Sztuka we wspomnieniach Elżbiety Zapendowskiej. Wzruszające słowa!

Nie miały ze sobą dobrych relacji. Tak po śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki mówi o niej siostra. "Nie będę tego ukrywać, bo większość to wie"

Nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka miała 58 lat

"Dzisiaj rano po ciężkiej chorobie odeszła Marzena Sztuka" - napisała na Facebooku Renata Pałys, która razem ze zmarłą aktorką grała w "Świecie według Kiepskich". Pałys poinformowała również, że serialowa Halinka Kiepska odeszła w niedzielę o 9. Pierwsze doniesienia o złym stanie zdrowia aktorki zaczęły pojawiać się w ubiegłym roku. Pisano również, że brakuje jej pieniędzy na leczenie. Jednak Marzena Kipiel-Sztuka zaprzeczyła tym informacjom.

"Myślałam, że już nic mnie nie zdziwi. Ale dzisiaj doszły do mnie słuchy, że podobno jestem chora i niebawem wyląduję na wózku inwalidzkim. To kolejna bzdura na mój temat. Nie udzieliłam żadnego wywiadu, w którym bym o tym opowiedziała. Być może kiedyś komuś pożaliłam się, że boli mnie noga i tyle. Ktoś to przekręcił, udramatyzował i puścił w eter" - mówiła w rozmowie z "Plejadą" aktorka.

Elżbieta Zapendowska wspomina zmarłą aktorkę

Marzena Kipiel-Sztuka zadebiutowała na ekranie w drugiej połowie lat 90. Rozpoznawalność i ogromna sympatię widzów zawdzięcza roli Halinki Kiepskiej z serialu "Świat według Kiepskich". Występowała również w innych popularnych produkcjach oraz na deskach teatrów. Odnosiła sukcesy również jako wokalistka. Była jedną z gwiazd pierwszej edycji "Jak oni śpiewają".

W programie miała okazję spotkać się z Elżbietą Zapendowską, która oceniała uczestników show. W rozmowie z Super Expressem jurorka wspominała zmarłą aktorkę. "Pamiętam ją bardzo dobrze. Świetnie się z nią współpracowało" - powiedziała. "Spotykałyśmy się jeszcze parę razy w życiu. Miała fajną, ciemną, zachrypniętą barwę. To była nie tylko aktorka, ale też dobra wokalistka. Była bardzo sympatyczną osobą!" - przyznała Elżbieta Zapendowska.

Marzena Kipiel-Sztuka w programie zajęła ostatecznie piąte miejsce. Swój wokalny talent prezentowała podczas licznych koncertów oraz gościnnych występów.

Zobacz również: Nie miały ze sobą dobrych relacji. Tak po śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki mówi o niej siostra

Marzena Kipiel-Sztuka nie żyje. "Zmarła dziś rano"