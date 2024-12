Matka Eweliny Ślotały wyjawiła, że jej córka miała depresję. Niewiarygodne, co powiedziała

We wtorek w media pojawiła się smutna informacja o śmierci Eweliny Ślotały. Pisarka oraz była ukochana Jakuba Rzeźniczaka odeszła w wieku 35 lat. Matka autorki książki "Żony Konstancina" w rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl wyjawiła, że córka w ostatnim czasie przebywała w jej domu, gdzie walczyła z depresją, a także pracowała nad nową książką. Wyjawiła, co było przyczyną śmierci Eweliny.

Dostała krwotoku wewnętrznego i to była przyczyna śmierci. Jej serce nie dało rady i stanęło. Był krwotok, przyjechało pogotowie - ona leżała z wewnętrznym krwotokiem. Gdy przyjechało pogotowie, to nie dawała żadnych znaków życia. W szpitalu została podpięta pod wszystkie maszyny. One pracowały, ale serce było bardzo uszkodzone przez krwotok - powiedziała mama Ślotały.