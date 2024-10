Matka syna Liama Payne'a z One Direction przerwała milczenie. Szok, co Cheryl Cole ujawniła po jego śmierci

Liam Payne osierocił 7-letniego syna! Matka zabrała głos

Liam Payne po rozpadzie One Direction rozpoczął karierę solową. Jednak jego życie nie wyglądało tak, jak prezentował to na Instagramie. Wokalista nie radził sobie z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, zdaniem jego eks dziewczyny, Mayi Henry miał także poważne problemy z agresją. Wszystko to zaprowadziło wielkiego gwiazdora do strasznej nocy z 17 na 18 października b.r., podczas której straciło życie w tragicznych okolicznościach. Pierwsze wyniki sekcji zwłok nie zostawiają wątpliwości - Liam Payne nie miał najmniejszych szans na przeżycie upadku z kilkunastu metrów na bruk.

Liam Payne miał syna!

Po śmierci Liama Payne'a świat fanów One Direction zapłakał. Internet wypełniły pełne rozpaczy komentarze fanów, posty załamanej rodziny wokalisty i jego przyjaciół z zespołu. Ale tragedia przyciągnęła też wszystkich, którzy teraz wyciągają na jaw brudy z jego życia. Teraz odezwała się matka 7-letniego syna Liama.

Próbuję poradzić sobie z tym wstrząsającym wydarzeniem i przepracować własny smutek w tym nieopisanie bolesnym czasie. Chciałabym wszystkim przypomnieć, że straciliśmy człowieka. Liam był nie tylko gwiazdą popu i celebrytą, był synem, bratem, wujkiem, przyjacielem i ojcem naszego siedmioletniego syna. Syna, który teraz musi stawić czoła rzeczywistości, w której nigdy więcej nie zobaczy ojca. Zanim zostawisz komentarz lub nagrasz filmik, zastanów się, czy chciałbyś, aby przeczytało je twoje dziecko lub rodzina. Proszę, dajcie Liamowi odrobinę godności, aby mógł w końcu odpocząć w spokoju.

Smutna historia miłości

Historia miłości Liama Payne'a i Cheryl Cole to w zasadzie opowieść o początkach jego oszałamiającej kariery. Para poznała się w programie "X-Factor", gdzie ona była jurorką, a on uczestnikiem. Kiedy Liam pojawił się na scenie amerykańskiego show, wszystko potoczyło się błyskawicznie. Jurorka urodziła syna zdolnego młodego wokalisty, a on z programu wyszedł jako członek legendarnej grupy One Direction. Dziś ten piękny sen dobiegł końca.