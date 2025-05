"Matki Pingwinów" powracają! Netflix zapowiada drugi sezon uwielbianego serialu

Najpierw Mroczek i Kubicka, a teraz on. Gwiazdor disco polo ogłosił rozwód. Zwrócił się publicznie do byłej żony i jej partnera

Netflix potwierdził rozpoczęcie prac nad drugim sezonem "Matek Pingwinów". Informacja ta wywołała falę entuzjazmu wśród fanów, którzy od miesięcy spekulowali o możliwej kontynuacji. Serial, który przez siedem tygodni utrzymywał się w zestawieniu TOP 10 w Polsce, zyskał uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków.

Jak podkreślił Kuba Razowski, menedżer ds. seriali oryginalnych w Netflixie, sukces pierwszego sezonu udowodnił, że jest ogromna potrzeba opowiadania autentycznych, wzruszających i jednocześnie zabawnych historii o rodzicielstwie.

Serial "Matki Pingwinów" otrzymał prestiżową nagrodę

"Matki Pingwinów" to nie tylko ulubieniec widzów. Serial zdobył prestiżową statuetkę Orła przyznawaną przez Polską Akademię Filmową w kategorii Najlepszy filmowy serial fabularny. Znalazł się również na liście najlepszych zagranicznych produkcji 2024 roku według "The New York Timesa" — co stanowi ewenement w przypadku polskich tytułów.

Za sukcesem produkcji stoi Klara Kochańska-Bajon — pomysłodawczyni, reżyserka i współscenarzystka serialu. Jej wizja rodzicielstwa przedstawionego z humorem, czułością i realizmem, trafiła do szerokiego grona odbiorców, bez względu na wiek czy doświadczenia życiowe.

Co wydarzy się w drugim sezonie "Matek Pingwinów"? Kiedy premiera?

Drugi sezon obiecuje dalszy ciąg przygód znanych bohaterów. Twórcy zapowiadają, że widzowie ponownie będą mogli śmiać się i wzruszać, śledząc perypetie rodziców zmagających się z codziennością, zmianami w życiu dzieci oraz wyzwaniami dojrzewającej relacji ze światem i samym sobą.

Tak szeroki i entuzjastyczny odbiór "Matek Pingwinów" przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. To ogromna motywacja do pracy nad kolejnym rozdziałem tej historii, w którym na rodziców czekają nowe wyzwania związane z wychowaniem i dorastaniem ich dzieci. Nie mogę się doczekać się, aż znów spotkamy się na planie i ta szalona przygoda zasilana miłością, potrzebą budowania świadomości i wzmacniania rodzicielskiej wspólnoty zacznie się na nowo

– dodaje Klara Kochańska-Bajon, pomysłodawczyni, scenarzystka i reżyserka produkcji.

Matki Pingwinów nie są typową komedią rodzinną. To produkcja, która pokazuje różnorodność doświadczeń rodzicielskich — bez lukru, ale z empatią. Właśnie ten balans między humorem a wrażliwością sprawił, że serial trafił do tak wielu widzów. Kontynuacja zapowiada się jako kolejna dawka emocji i refleksji nad tym, co znaczy być rodzicem w dzisiejszym świecie. Premiera drugiego sezonu "Matek Pingwinów" planowana jest na 2026 rok.