Maurycy Popiel ucieknie do lasu po "Tańcu z Gwiazdami"! Zainspirował się Kaczorowską i Rogacewiczem?

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-10 10:05

Maurycy Popiel zdradził w rozmowie z "Super Expressem", jakie ma plany po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami". Gwiazdor serialu "M jak miłość", który w programie zachwycał publiczność tańcem u boku Sary Janickiej, po emocjonującym finale marzy tylko o jednym - odpoczynku. Jak sam mówi, chce "zaszyć się w lesie, w ciszy i spokoju, z dala od ludzi". Czy to aluzja do Agnieszki Kaczorowskiej, która niedawno wspominała "schowaniu się w domu" po odpadnięciu z "TzG"? Aktor odpowiada jednoznacznie.

"Taniec z Gwiazdami" wchodzi w decydującą fazę, a emocje wokół programu sięgają zenitu. Widzowie z niecierpliwością śledzą losy uczestników, którzy przez ostatnie tygodnie walczyli na parkiecie o Kryształową Kulę. Jednym z faworytów tej edycji jest Maurycy Popiel, aktor znany z popularnych seriali, który zachwycił jurorów i publiczność swoim zaangażowaniem, stylem i charyzmą. W rozmowie z "Super Expressem" gwiazdor zdradził, że po finałowym odcinku planuje całkowicie odciąć się od zgiełku i mediów. Marzy o ciszy, naturze i odpoczynku - bez kamer, świateł i aplauzu.

Zobacz też: Publiczność zamarła. Anna Mucha i Maurycy Popiel zatańczyli o stracie i tęsknocie. Makijaż aktorki spłynął ze łzami żalu

"Taniec z Gwiazdami": Maurycy Popiel zainspirował się Kaczorowską i Rogacewiczem

Maurycy Popiel przyznał, że ostatnie miesiące były dla niego niezwykle intensywne i pełne emocji. Treningi do programu zajmowały mu większość dnia, a presja związana z rywalizacją dawała się we znaki.

O właśnie, odpoczynek. Cisza, cisza, las, mech, nie wiem... - powiedział z uśmiechem w rozmowie z "Super Expressu".

Czy to subtelne nawiązanie do Agnieszki Kaczorowskiej, która również niedawno wspominała o potrzebie harmonii i duchowego wyciszenia. Aktor jednak stanowczo zaprzeczył, że chodziło o kogokolwiek innego.

Nie, w żadnym wypadku nie jest to do niczego nawiązanie. To jest nawiązanie tylko i wyłącznie do tego, że po tych trzech intensywnych miesiącach przyda mi się wyciszenie. Mnie osobiście na pewno… Sara może spędzi ten czas na koncertach rockowych... - wyjaśnił z rozbrajającą szczerością.

Towarzysząca mu w programie Sara Janicka dodała, że również potrzebuje przerwy od emocji i wysiłku, jaki towarzyszył im przez całą edycję.

Ja jestem przebodźcowana bardzo, na pewno wyciszenie - przyznała tancerka "Super Expressowi", potwierdzając, że udział w tak wymagającym projekcie to ogromne wyzwanie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Chciał się z nimi pożegnać, został zignorowany. Maurycy Popiel o eliminacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Zobacz naszą galerię: Maurycy Popiel ucieka do lasu po "Tańcu z Gwiazdami"! Zainspirował się Kaczorowską i Rogacewiczem?

Maurycy Popiel, Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz
35 zdjęć
Sonda
"Taniec z Gwiazdami": Kto powinien wygrać 17. edycję?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAURYCY POPIEL
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI