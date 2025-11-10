Maurycy Popiel ucieknie do lasu po "Tańcu z Gwiazdami"! Zainspirował się Kaczorowską i Rogacewiczem?

"Taniec z Gwiazdami" wchodzi w decydującą fazę, a emocje wokół programu sięgają zenitu. Widzowie z niecierpliwością śledzą losy uczestników, którzy przez ostatnie tygodnie walczyli na parkiecie o Kryształową Kulę. Jednym z faworytów tej edycji jest Maurycy Popiel, aktor znany z popularnych seriali, który zachwycił jurorów i publiczność swoim zaangażowaniem, stylem i charyzmą. W rozmowie z "Super Expressem" gwiazdor zdradził, że po finałowym odcinku planuje całkowicie odciąć się od zgiełku i mediów. Marzy o ciszy, naturze i odpoczynku - bez kamer, świateł i aplauzu.

"Taniec z Gwiazdami": Maurycy Popiel zainspirował się Kaczorowską i Rogacewiczem

Maurycy Popiel przyznał, że ostatnie miesiące były dla niego niezwykle intensywne i pełne emocji. Treningi do programu zajmowały mu większość dnia, a presja związana z rywalizacją dawała się we znaki.

O właśnie, odpoczynek. Cisza, cisza, las, mech, nie wiem... - powiedział z uśmiechem w rozmowie z "Super Expressu".

Czy to subtelne nawiązanie do Agnieszki Kaczorowskiej, która również niedawno wspominała o potrzebie harmonii i duchowego wyciszenia. Aktor jednak stanowczo zaprzeczył, że chodziło o kogokolwiek innego.

Nie, w żadnym wypadku nie jest to do niczego nawiązanie. To jest nawiązanie tylko i wyłącznie do tego, że po tych trzech intensywnych miesiącach przyda mi się wyciszenie. Mnie osobiście na pewno… Sara może spędzi ten czas na koncertach rockowych... - wyjaśnił z rozbrajającą szczerością.

Towarzysząca mu w programie Sara Janicka dodała, że również potrzebuje przerwy od emocji i wysiłku, jaki towarzyszył im przez całą edycję.

Ja jestem przebodźcowana bardzo, na pewno wyciszenie - przyznała tancerka "Super Expressowi", potwierdzając, że udział w tak wymagającym projekcie to ogromne wyzwanie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

