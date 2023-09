Kurdej-Szatan ostro o fanatykach prawicy. Znów się miesza do polityki

Anna Seniuk - gwiazda "Czterdziestolatka i "Czarnych Chmur"

Największej popularności przysporzyły jej seriale "Czterdziestolatek" i "Czarne chmury". Anna Seniuk przed laty złamała wiele męskich serc. Aktorka ignorowała jednak zaloty, bo miała już narzeczonego, z którym mieszkała. Para wyznaczyła nawet datę ślubu. Wtedy na jej drodze stanął Maciej Małecki, kompozytor i pianista, z którym współpracowała przy telewizyjnym projekcie.

Anna Seniuk dla Macieja Małeckiego zerwała zaręczyny

Aktorka po latach wspominała, że wtedy nie zrobił na niej żadnego wrażenia. Uczucie pomiędzy nimi zaczęło się rodzić dopiero pół roku później, gdy razem nagrywali kolejny program. Anna Seniuk zerwała zaręczyny i związała się z Małeckim. Jednak jej narzeczony nie zamierzał odejść bez walki. Godzinami wystawał pod ich mieszkaniem, a raz nawet doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Mężczyzna próbował wtargnąć do ich mieszkania, by zabić Małeckiego.

- Cud, że nikomu nic się nie stało. A powodem była zawiedziona miłość - wspominała Seniuk w swojej biografii "Nietypowa baba jestem".

Anna bała się o Małeckiego, z którym planowała ślub. Dziennikarza, który chciał napisać o ceremonii, poprosiła, by podał inną datę i godzinę wydarzenia.

- Wolałam uniknąć tego dnia kłopotów - tłumaczyła aktorka.

Przez podróż poślubną Seniuk zrezygnowała z roli Jagny w "Chłopach"

Seniuk i Małecki pobrali się 13 lutego 1971 roku o godzinie 13:00. Potem wybrali się w bardzo długą podróż poślubną, przez którą Anna o mało co nie przypłaciła kariery. Aktorka nie wywiązała się z obowiązków i w ostatniej chwili zrezygnowała z roli Jagny w "Chłopach", choć produkcja przygotowała już dla niej kostiumy. Seniuk dostała "wilczy bilet" w środowisku i przez dwa lata nie otrzymała żadnej propozycji współpracy. Pomógł jej Gustaw Holoubek, który jednym telefonem "odblokował" jej karierę, która zaczęła rozkwitać jeszcze bardziej.

Mąż nie radził sobie z jej popularnością. Odszedł do młodszej

Małecki nie do końca radził sobie z popularnością żony i jej sukcesami. Chciał, by bardziej poświęcała się domowym obowiązkom i ich dzieciom: Grzegorzowi i Magdalenie. W dodatku Maciej nie był usatysfakcjonowany z rozwoju swojej kariery, co odbijał na żonie w domu. Ich małżeństwo zaczęło się psuć. Wtedy Małecki odszedł od żony i związał się z młodszą od niej kobietą.

Rak piersi - największy kopniak od życia

Wtedy Anna Seniuk dostała jeszcze większego "kopniaka" od życia. W 1993 roku zdiagnozowano u niej raka piersi.

- Dotknęłam piersi i poczułam, że mam stwardnienie. Było duże, bardzo duże, wielkości kurzego jaja. Mogłam usunąć sam guz, bez amputacji piersi. Ale profesor powiedział, że lepiej usunąć całą pierś, bo to zwiększa pewność - wyznała w rozmowie z "Show".

Seniuk dziś jest szczęśliwą, tradycyjną babcią

Aktorce udało się wygrać walkę z rakiem, a rok później rozwiodła się z mężem. Para rozstała się w zgodzie i wciąż utrzymuje poprawne kontakty, bo nadal łączą ich dzieci i wnuki. Dziś Anna Seniuk przeżywa jesień życia i spełnia się w roli babci. Ma czworo wnuczków, którzy są jej oczkiem w głowie.

- Jestem babcią tradycyjną, XIX-wieczną. Kiedy wnuki są przeziębione, biegnę do nich z sokiem malinowym - powiedziała Teletygodniowi.

Zobacz galerię: Mąż rzucił chorą Seniuk

Wielka tajemnica serialu "Czterdziestolatek". Historia z Koprem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.