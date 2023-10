Media głośno huczą o powrocie Macieja Orłosia do TVP! Prezenter stawia warunki!

Maciej Orłoś to legenda polskiego dziennikarstwa. Z Telewizją Polską związany od 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy poprowadził kultowy program informacyjny "Teleexpress". Prowadził go przez 25 lat. W czerwcu 1998 prowadził również weekendowe wydania Wiadomości w parze z Barbarą Górską. Choć z Telewizją Polską dziennikarz nie jest związany już od 2016 roku, to nadal jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jego kanały na Youtubie śledzi 200 tysięcy ludzi! Media coraz głośniej mówią o jego powrocie do Telewizji Polskiej. Prezenter postawił warunki, co musi się stać, aby znów poprowadził "Teleexpress".

Maciej Orłoś wróci do TVP? Prezenter postawił warunki!

Maciej Orłoś w rozmowie z "WP" powiedział, że jak najbardziej wyobraża sobie powrót do Telewizji Polskiej. Jednak zadał sobie pytanie, co z jego prężną działalnością w sieci?

- Gdybym miał wrócić do telewizji, pojawia się ważne pytanie: co z tym etapem mojej działalności? Przecież nie mogę tego teraz po prostu zostawić, a tym samym mocno zawieść ludzi, którzy są zainteresowani tym, co robię. Musiałbym więc wymyślić jakąś formułę, która pozwoliłaby mi połączyć jedno z drugim - mówi "WP" dziennikarz.

Dodał również, że gdyby zgodził się wrócić, by poprowadzić "Teleexpress", potrzebowałby zespołu, do którego ma zaufanie.

- Bardzo ważne jest to, z kim miałbym pracować. Bo wiadomo, że telewizji nie robi się w pojedynkę. Potrzebny jest sprawny zespół, do którego ma się zaufanie. To byłby dla mnie ważny warunek powrotu do telewizji. Musiałbym wiedzieć, z kim i na jakich zasadach pracuję - dodaje Orłoś.

