Meg Ryan pokazała się na czerwonym dywanie. Nie przypomina samej siebie? Zobaczcie sami!

Aga Kwiatkowska
2026-03-16 18:02

Meg Ryan to gwiazda, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Ostatnio 64-letnia aktorka pojawiła się na jednej z imprez oscarowych i, jak zwykle, narobiła zamieszania. Niektórzy internauci twierdzą, że Meg wcale nie przypomina już piękności, jaką była przed laty, inni bronią Ryan i jej dojrzałej urody. Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie, jak zmieniła się gwiazda hitowych komedii romantycznych!

W latach 90. Meg Ryan była jedną z największych gwiazd Hollywood i niekwestionowaną królową komedii romantycznych. Aktorka zachwycała naturalnym urokiem, delikatnym, ale charakterystycznym uśmiechem i rozpoznawalną z daleka blond fryzurą. Dziś jednak jej wygląd budzi ogromne emocje, a metamorfoza aktorki od lat jest szeroko komentowana. Dlaczego? Niektórzy wskazują na zbytnie przywiązanie gwiazdy do medycyny estetycznej.

Zobacz także: Tłum gwiazd na imprezie Vanity Fair. Emily Ratajkowski, Jessica Alba i Demi Moore

Meg Ryan była ikoną!

Kariera Ryan nabrała rozpędu w latach 80., gdy pojawiła się w takich produkcjach jak "Top Gun" czy "Interkosmos". Prawdziwą sławę przyniosła jej jednak komedia romantyczna "Kiedy Harry poznał Sally" z 1989 r. Słynna scena z restauracji przeszła do historii kina, a aktorka z dnia na dzień stała się gwiazdą. Potem przyszły kolejne wielkie hity, m.in. "Bezsenność w Seattle", "Masz wiadomość" czy "Miasto aniołów". W latach 90. niemal co roku na ekranach pojawiał się nowy film z jej udziałem.

Z czasem jednak wizerunek aktorki zaczął się zmieniać. Media pisały, że gwiazda poddała się licznym zabiegom medycyny estetycznej. Botoks i wypełniacze sprawiły, że jej twarz stała się opuchnięta i mniej naturalna, a wielu fanów twierdziło, że trudno ją rozpoznać. Zmiany były tak duże, że Ryan stała się obiektem krytyki, a nawet żartów w show-biznesie. W efekcie na jakiś czas wycofała się z życia publicznego i rzadko pojawiała się na ekranie czy na czerwonych dywanach.

Zobacz także: Najgorsze stylizacje gwiazd na Oscarach 2026! Nie do wiary, co na siebie założyły!

Meg Ryan znów na czerwonym dywanie. Piękna!

Ostatnio jednak 64-letnia gwiazda znów zaczęła pokazywać się publicznie. Można było ją zobaczyć podczas oscarowej imprezy "Vanity Fair", gdzie z uśmiechem pozowała do zdjęć ubrana w przepiękną oliwkową kreację. Wygląda na to, że zrezygnowała z intensywnych zabiegów upiększających i jej twarz prezentuje się dziś znacznie bardziej naturalnie. ZOBACZCIE najnowsze zdjęcia Meg Ryan!

Aktorka wraca też do pracy – zagrała w produkcji "Good Sex" reżyserowanej przez świetną Lenę Dunham.

Zobacz także: Była królową komedii romantycznych. Niewiarygodne, jak wygląda Meg Ryan!

Zobacz więcej zdjęć. Joan Collins w kostiumie kąpielowym! 92-letnia gwiazda nie ma kompleksów, choć wielkimi krokami zbliża się do setki

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"
