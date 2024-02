Mery Spolsky tak naprawdę nazywa się Maria Żak (31 l.) i jest córką Arkadiusza Żaka, basisty, który nagrywał muzykę m.in. do "Akademii Pana Kleksa". 10 lat temu piosenkarka straciła mamę, Ewę, której zadedykowała utwór ""Szafa Meryspolsky". Jeśli chodzi o inne piosenki artystki, to w swoim repertuarze ma wiele z bardzo kontrowersyjnym tekstem. Bez wątpienia należy do nich "Disko in my pussy". Artystka przytoczyła fragment piosenki, pokazując swoje pomalowane paznokcie. Szczególnie jeden z zaprezentowanych paznokci wzbudził zamieszanie.

- Tkanka, skóra, ciało, żyła Dyskoteka w moim ciele Tańczy każdy mięsień i kończyna Disko in my pussy Wszystko tańczyć musi - zacytowała Mery Spolsky. Na jednym z jej paznokci znajdowała się przyklejona plastikowa... wagina. Nie wszystkim taki manicure się spodobał. - Uwielbiałam Cię, ale już nie uwielbiam. Nie słucham, nie obserwuję. Ciągle gołą dupa a teraz to. Dla mnie żenuła - napisała jedna z internautek. - Aleś ty kontrowersyjna ohoho c**a na palcu kto to widział - dodał inny komentujący.

Przypomnijmy, że Mery Spolsky będzie jurorką nowego show TVN "Czas na Show. Drag Me Out", w którym polscy celebryci będą pokazywać się na scenie jako drag queen. W programie wystąpią: aktor Tomasz Karolak, Tadeusz Mikołajczak, uczestnik 12. edycji "Top model", Daniel Zdrójkowski, ojciec aktor Adama Zdrójkowskiego, z którym uczestniczył w programie TVN "Azja Express", aktor Michał Mikołajczak, Marcin Łopucki, kulturysta i mąż Katarzyny Skrzyneckiej oraz tiktoker Kamil Szymczak. W jury zasiądą Michał Szpak, Andrzej Seweryn i Anna Mucha.