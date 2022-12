Metamorfoza Ani Wyszkoni zadziwia. Tak dzisiaj wygląda

Bachleda-Curuś ucieka do Polski przez Colina Farrella?! Szokujące doniesienia o poważnych kłótniach!

Ania Wyszkoni to niekwestionowanie jedna z najbardziej lubianych artystek w kraju. Unika skandali, nie jest stałą bywalczynią warszawskich salonów, nie opowiada o swoich związkach oraz macierzyństwie, budując karierę głównie za sprawą zawodowych aktywności. Wiele osób przejęło się sytuacją gwiazdy, gdy kilka lat temu potwierdziła, że ma nowotwór. Usunęła się w cień i pokonała chorobę. Stale pracuje nad nową muzyką, od czasu do czasu pozując fotoreporterom do zdjęć. Ostatnio pojawiła się w studiu "Pytania na Śniadanie".

Metamorfoza Ani Wyszkoni szokuje. Tak dzisiaj wygląda

Wygląd Ani Wyszkoni wielokrotnie komentowany był przez jej fanów. Wiele osób zarzucało gwieździe, że w ostatnich latach zaczęła zbyt często poddawać się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej. I choć artystka wprost nigdy nie przyznała, na jakie z nich się zdecydowała, dawała do zrozumienia, że tego rodzaju medycyna nie jest jej obca i jest "doskonałym rozwiązaniem na wiele naszych problemów".

Poza tym kształt żuchwy gwiazdy zmienił się na pewno pod wpływem zabiegów ortodontycznych (gwiazda nosi aparat na zębach), ale przede wszystkim duże znaczenie w jej przypadku ma dieta.

- Zmieniłam fryzurę, zapuściłam włosy, trochę poćwiczyłam, założyłam aparat na zęby, więc to są wszystko takie małe kroczki, którymi doszłam do jakiejś metamorfozy i, która została w pewien sposób zauważona. Mnie to cieszy, bo nad tą metamorfozą ciężko pracowałam - mówiła niespełna dwa lata temu w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Ostatnie wyjście gwiazdy również nie obeszło się bez echa. Perfekcynie dopasowana do jej sylwetki stylizacja tylko podreśliła zmianę wizerunkową, jaką Ania Wyszkoni przeszła na przestrzeni lat. Sami zresztą zaobczcie w przygotowanej poniżej galerii.