Janusz Gajos miał cztery żony. I tylko jedno dziecko

Janusz Gajos (85 l.) już dawno zapisał się w historii polskiego kina. Rola przystojnego Janka z kultowego serialu "Czterej pancerni i pies" sprawiła, że usłyszała o nim cała Polska. Nie była to jego pierwsza rola, ale dała początek niezwykle owocnej karierze. Od sześciu dekad udowadnia, że jest jednym z najlepszych aktorów w Polsce. Jeszcze niedawno występował w kilku produkcjach rocznie.

Ceniony artysta ma za sobą bardzo burzliwe życie miłosne. Ma za sobą trzy nieudane małżeństwa. Miłością jego życia jest Elżbieta Brożek, która poznał na początku lat 90. Od tamtej pory spędzają ze sobą niemal każdą chwilę. Chociaż Janusz Gajos ma na koncie cztery małżeństwa, to tylko jeden raz dane mu było zostać ojcem.

Agata Gajos (45 l.) jest córką aktora z trzeciego małżeństwa. W 1978 roku na planie "Kabaretu" Olgi Lipińskiej Gajos poznał telewizyjną realizatorkę Barbarę Nabiałczyk. Gajos zapałał do niej uczuciem, ale był tylko jeden problem - Nabiałczyk była zaręczona. Pierwszy raz aktor musiał walczyć o uwagę i miłość kobiety. W końcu udało mu się zdobyć serce wybranki, co wywołało spory skandal.

Agata Gajos: Przez znane nazwisko miała problemy

W 1980 roku, kilka miesięcy po szybkim ślubie, na świat przyszła córka pary. Trzecie małżeństwo aktora nie należało do udanych. Gajos i Nabiałczyk rozwiedli się, gdy Agata miała zaledwie sześć lat. Po rozstaniu aktor dbał o utrzymanie bardzo dobrych relacji z córką.

Żyli jak pies z kotem, jednak mnie w to nie angażowali. Po rozstaniu na tyle sprawnie dzielili się wakacjami, imprezami szkolnymi, że nie mogę narzekać, że "nie było przy mnie tatusia". Był wtedy, kiedy miał być - mówiła Agata Gajos w wywiadzie dla "Urody Życia".

Na co dzień mieszkała z matką, a z ojcem spędzała głównie wakacje. Jednak inni patrzyli na nią przez pryzmat znanego nazwiska. Z takim podejściem spotykała się od dziecka. Agata Gajos jest dumna z dokonań ojca, ale nie ukrywa, że głośne nazwisko tyle samo jej pomogło, co zaszkodziło.

Ludzie postrzegali mnie przez pryzmat ojca - i nauczyciele, i znajomi. Nie uciekałam od tego, że jestem córką Janusza Gajosa, bo wydaje mi się, że to raczej powód do dumy. Ale czasami, kiedy słyszę, że nazwisko pomogło mi w życiu, odpowiadam: "Tyle razy pomogło, ile zaszkodziło" - mówiła w 2014 roku na łamach magazynu "Uroda Życia".

Wspominała również o nieprzyjemnych sytuacjach, do których doszło w jednym ze szpitali oraz na studiach. Agata Gajos nie zdecydowała się na pójście w ślady sławnego ojca.

Agata Gajos ma wymagającą pracę. "Czuję, że jestem tam, gdzie powinnam"

Agata Gajos dzieciństwo spędziła na widowni i w teatralnych garderobach. Przed laty w rozmowie z "Urodą życia" wspominała, jak W Teatrze Powszechnym wkradała się na zamknięty balkon, by stamtąd móc oglądać spektakle. Pod opieką pań garderobianych nauczyła się m.in. robić makijaż sceniczny. Gdy jej ojciec zaczynał próby do nowej sztuki, czytała ją w oryginale. Dzięki temu mogła porównać swoje wyobrażenia, z tym ze spektaklem.

Chociaż pasjonowała się sztuką, to nie aktorstwo było jej powołaniem. Zawodowo związała się z psychologią. Angażuje się również społecznie. W rozmowie w "Dzień Dobry TVN" wyznała, że od już w szkole znajomi chętnie zwierzali jej się z problemów, a ona uważnie słuchała i doradzała. Nieznajomi potrafili zagadywać ją na przystanku. Wybór psychologii był dla niej naturalny. Ojciec nigdy nie narzucał jej swojego zdania. Doradzał, ale nie wchodził w jej życie z butami. Tylko raz wyraził swój niepokój.

Pamiętam jeden przypadek, gdy tata głęboko nabrał powietrza i nadnaturalnie się wyprostował. To było wtedy, gdy przybiegłam do niego zaraz po studiach i oznajmiłam z zachwytem, że będę prowadziła zajęcia w więzieniu ze sprawcami przemocy. Byłam tym niesamowicie przejęta, miałam poczucie, że jest to dla mnie niezwykłe osiągnięcie zawodowe. "A nie ma bezpieczniejszych zajęć dla psychologa?" – usłyszałam wtedy od ojca. Tak wyglądała jego najpoważniejsza interwencja w moje dorosłe życie - mówiła w "Urodzie życia".

Dziś Agata Gajos jest specjalistką od interwencji kryzysowych i wspomaga osoby w traumie. Od lat angażuje się w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest również członkinią Zarządu Głównego, przewodniczy Krajowemu Zespołowi ds. Pomocy Humanitarnej i kieruje Sopocką Grupą Pomocy Humanitarnej.

To praca trudna, ale niezwykle potrzebna. Czuję, że jestem tam, gdzie powinnam - przyznała w "Dzień Dobry TVN".

