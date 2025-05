Miała 10 lat, gdy zachwyciła się nią cała Polska. Wyrosła na prawdziwą piękność!

Georgina Tarasiuk: "Szansa na sukces" otworzyła jej drzwi do kariery

"Szansa na sukces" u szczytu popularności była prawdziwą kuźnią gwiazd. Dzięki programowi TVP, Polska muzyka wzbogaciła się o takie talenty, jak: Justyna Steczkowska, Dominika Gawęda, Kasia Cerekwicka, Kasia Stankiewicz, Ania Wyszkoni, Ewa Farna czy Andrzej Lampert.

W 1999 roku w odcinku poświęconym twórczości Natalii Kukulskiej wystąpiła zaledwie 10-letnia Georgina Tarasiuk. Dziewczynka zaśpiewała utwór "Dłoń". Gdy skończyła śpiewać, zebrana w studiu publiczność nie mogła wyjść z podziwu. Potężny głos Georginy zrobił ogromne wrażenie na gwieździe odcinka!

Georgina Tarasiuk trafiła do programu za sprawą realizatorki "Szansy na sukces", Elżbiety Skrętkowskiej, która wypatrzyła ją na Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. Zachwycona niezwykłym głosem dziewczynki, zaprosiła ją do udziału w show. Urodzona 14 września 1988 roku Georgina od dziecka wiedziała, że swoje życie zwiąże z muzyką.

Od najmłodszych lat wiedziałam, że lubię śpiewać, a muzyka to część mnie. Kiedyś, wychodząc na scenę nie wiedziałam, co to stres. Nie czułam, że ktoś mnie ocenia, to po prostu była dla mnie dobra zabawa i chciałam się pokazać. Dopiero kiedy zaczęłam dojrzewać, na horyzoncie zaczęły pojawiać się mniejsze lub większe niepewności, ale jedno jest pewne - zawsze chciałam śpiewać. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez sceny - wyznała w rozmowie z "Vivą".

Georgina Tarasiuk wróciła na salony. Bardzo się zmieniła?

Po "Szansie o sukces" mówiła o niej cała Polska. Występ Georginy jest uważany za jeden z najlepszych w historii "Szansy". Młodziutka wokalistka pojawiała się na koncertach Natalii Kukulskiej w roli gościa. Na scenie występowała u boku wielu polskich sław, w tym Violetty Villas czy Piotra Rubika.

Została stypendystką Fundacji Ewy Czeszejko-Sochackiej "Promocja Talentu", a w 2002 roku do sprzedaży trafiła jej pierwsza płyta. Rok później zakwalifikowała się do finału Krajowych Eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Jednak z powodu zbyt młodego wieku, musiała zrezygnować z udziału.

Po tym młoda gwiazda odsunęła się w cień. Nie oznacza to, że przestała zajmować się muzyką. Kilka lat temu wraz z basistą i kompozytorem Piotrem Lewańczykiem stworzyła duet Blauka. W 2019 roku na ukazał się ich pierwszy album "Miniatura". Georgina współpracowała również przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do seriali Netflixa "Dziewczyna i kosmonauta" oraz "Forst".

Kilka dni temu Georgina Tarasiuk niespodziewanie wróciła na salony. Pojawiła się na pokazie mody marki MMC. Podczas imprezy pozowała u boku Julii Kuczyńskiej. W ręku trzymała swój nowy album - "Wolta", który już za kilka dni trafi do sprzedaży.

