Miało powstać muzeum "Rancza" w Jeruzalu. Burmistrz ujawnia kulisy projektu

"Ranczo" - co wiemy o powrocie?

W czerwcu 2026 roku rozpoczęły się zdjęcia do sześcioodcinkowej miniserii „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Nowy sezon stanowi bezpośrednią kontynuację hitu sprzed lat, a jego fabułę osadzono dekadę po wcześniejszych wydarzeniach, by ostatecznie zamknąć wątki bohaterów. Podstawą scenariusza stał się odnaleziony tekst zmarłego Andrzeja Grembowicza, który uaktualniono. Reżyserią ponownie zajął się Wojciech Adamczyk. Ważnym punktem fabularnym produkcji są losy dorosłej córki Lucy i Kusego, Dorotki, w którą wciela się Karolina Ludwiniak. Do swoich ról powrócili: Ilona Ostrowska (Lucy), Artur Barciś (Czerepach) oraz Cezary Żak, grający proboszcza i brata zmarłego wójta. Twórcy z przyczyn etycznych i technicznych zrezygnowali z odtwarzania wizerunków zmarłych aktorów (Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki) przez AI. Role Kusego oraz Japycza nie zostały obsadzone na nowo - ich brak wyjaśniono w scenariuszu. Premiera serii na antenie i w streamingu planowana jest na jesień 2026 roku.

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"Ranczo" miało mieć swoje muzeum. Co wspólnego z tym miał Piotr Pręgowski?

Jeruzal już w pewien sposób hołduje cały serial. Odbywają się nie tylko coroczne zloty "Rancza", ale odsłaniane są też pamiątkowe tablice czy wystawy zdjęć. VOX FM jednak postanowiło iść o krok dalej. Czy jest szansa na muzeum Rancza w Jeruzalu?

- Rozmawialiśmy o tym bardzo poważnie z Piotrem Pręgowskim (serialowym Pietrkiem), który co roku prowadzi u nas zloty fanów i z którym jesteśmy w stałym kontakcie. Rzucił pomysł, aby coś takiego stworzyć. Przyjrzeliśmy się sprawie, ponieważ w wyremontowanej stodole przy plebanii zostało mnóstwo rekwizytów i elementów scenografii. Mieliśmy nawet lokal, który mógłby temu służyć. Jednak po dokładnej analizie tego, jakie konkretnie materiały i rekwizyty moglibyśmy pozyskać, doszliśmy do wniosku, że z tego rezygnujemy. Później pojawiła się też kwestia obrazów Kusego - miałem nawet telefon ze studia produkcyjnego z pytaniem, czy gmina nie chciałaby ich kupić. Te rozmowy się jednak urwały, prawdopodobnie dlatego, że temat nakręcenia 11. serii ciągle powracał i znikał z powodu negocjacji telewizji z producentem. Te dyskusje ciągnęły się latami, aż w końcu zapadła decyzja o kręceniu kolejnej serii, w której te obrazy ponownie wykorzystano jako scenografię. Oceniliśmy więc nasze zasoby i stwierdziliśmy, że stworzenie typowego mini-muzeum mogłoby nie być wystarczająco atrakcyjne dla turystów - powiedział burmistrz Dariusz Jaszczuk

Nie ukrywa, że ma pomysł na rozwój Jeruzala, aby stał się atrakcyjniejszy dla widzów.

- Myślimy o stworzeniu bogatej galerii zdjęć. Posiadamy unikalną kolekcję fotografii z planów zdjęciowych poszczególnych serii i chcielibyśmy pokazać ją w formie wystawy. Choć nie mamy spektakularnych rekwizytów, skupiamy się na oznaczaniu miejsc związanych z kręceniem scen. Pierwsze tablice informacyjne przy obiektach postawiliśmy już kilkanaście lat temu, a teraz systematycznie je uzupełniamy, bo sami turyści się o to upominają - powiedział.

Już obecnie cała miejscowość częściowo korzysta ze sławy, ale to dzięki lokalnym przedsiębiorcom. Gmina wolała to zostawić im, ponieważ najlepiej znali okolicę.

- Na początku, jako gmina, sami próbowaliśmy zamawiać różne gadżety promocyjne na festyny, np. widokówki czy specjalne krówki. Ktoś wpadł na genialny pomysł i zaprojektował tekturowe pudełko w kształcie sześcianu, które wyglądało dokładnie jak sklep "U Krysi" w gwiazdki, a w środku były wspomniane słodycze. Rozchodziło się to ekspresowo, ale były to działania wyłącznie okazjonalne. Kiedy jednak odwiedziłem lokalne sklepy przy rynku, zobaczyłem, jak świetnie radzi sobie tam prywatny biznes. Przedsiębiorcy systematycznie uzupełniają zasoby: mają w ofercie porcelanę z nadrukami, pamiątki, lokalne rękodzieło. To wszystko dzieje się samoistnie. My, jako gmina, włączamy się w to głównie przy okazji zlotów i festynów, przygotowując okazjonalne pocztówki czy balony nawiązujące do postaci z serialu - podsumował burmistrz dla VOX FM.

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