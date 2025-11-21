Michał Piróg ujawnia nieznane kulisy "Top Model". Tego nie pokazali nam w telewizji!

Michał Piróg ujawnia kulisy głosowania w finale "Top Model". Werdykt mógł być zupełnie inny!

14. edycja "Top Model" już za nami. Była ona wyjątkowa. W finale po raz pierwszy pojawiła się dwójka dojrzałych uczestników - 46-letnia Eva i 37-letni Michał. W dodatku do ostatniego etapu finału, w którym znajdują się już tylko dwie osoby, dotarli dwaj mężczyźni. To pierwszy taki przypadek w historii całego programu. Nawet Michał Piróg jest zaskoczony.

- Jeszcze nigdy w życiu to się nie wydarzyło. I wydawało się to mało prawdopodobne. Zazwyczaj w ścisłym finale stawały dwie dziewczyny. Faceci wzbudzali emocje, ale jeśli już to był to jeden, konkretny. Rodzynek finału. A teraz zaskoczenie - komentuje Michał Piróg.

Jak wyglądało głosowanie widzów TVN? Ujawniamy!

Jak przeszła ta dwójka, to zastanawiałem się, co teraz. Gdy przychodziły wyniki, to oni naprawdę szli łeb w łeb. Głosowanie trwało od tygodnia. Mieliśmy wgląd w wyniki. Ale zawsze przychodzi moment programu na żywo, co potrafi wywrócić wszystko do góry nogami. I dziś też wszystko zaczęło się wahać. Ale wyszło, że starcie było między chłopakami i wygrał Michał

- ujawnia kulisy Michał Piróg.

Piróg ocenia zwycięzcę "Top Model"

Teraz, oprócz tego, że Michał wygrał i mamy od widzów ukłon, że ten wiek nie jest aż tak istotny, pozostaje pytanie, czy polscy projektanci i polskie magazyny też to zauważą i dadzą mu miejsce na pracę. Ale wiemy po programie, że nie sam fakt wygrania decyduje o tym, co ktoś robi w tym biznesie

- dodał prowadzący.

W naszej rozmowie Michał Piróg opowiedział też o swojej rosnącej roli w programie "Top Model" i jak wyglądają kulisy przywracania uczestnika do programu, bowiem tylko on może tego dokonać. Zobaczcie naszą rozmowę wideo.