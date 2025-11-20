Wielka awantura po finale "Top Model". Internauci rozpętali burzę w sieci!

Zakończenie kolejnego sezonu "Top Model" miało być świętem dla sympatyków modowych emocji i telewizyjnych reality show. Tymczasem finał zamienił się w istny festiwal komentarzy, w których przeważają rozczarowanie, niedowierzanie, a nawet złość. Ostatni etap rywalizacji Evy Pietruk, Mateusza Króla, Emilii Weltrowskiej i Michała Kota wzbudził ogromne emocje, a ogłoszenie wyników tylko dolało oliwy do ognia. Wielu widzów twierdzi, że program niesprawiedliwie potraktował jednego z uczestników!

Awantura po wielkim finale "Top Model"

Zwycięzcą tegorocznej edycji został Michał Kot, który zdobył 200 tysięcy złotych, kontrakt z agencją oraz sesję okładkową dla magazynu "Glamour". Choć oficjalny werdykt był przez produkcję przedstawiany jako jednoznaczny, reakcje fanów pokazały, że publiczność widziała sprawę zupełnie inaczej. Najwięcej emocji wzbudził los Mateusza Króla, czyli "numeru dwa", który według internautów zasłużył na zwycięstwo bardziej niż ktokolwiek inny.

Pod postami ogłaszającymi wygraną Michała pojawiła się lawina komentarzy pełnych żalu i współczucia dla Mateusza. Użytkownicy mediów społecznościowych piszą wprost, że to właśnie on powinien otrzymać tytuł.

Z całym szacunkiem, ale to Mateusz zasłużył na wygraną - pisali w sieci fani show.

W komentarzach można przeczytać liczne słowa krytyki skierowane nie tylko pod adresem samego werdyktu, ale również wobec twórców programu. Internauci twierdzą, że produkcja niesprawiedliwie ograniczyła czas antenowy Mateusza i nie dała mu odpowiedniej platformy do zaprezentowania swoich możliwości. Pojawiają się głosy, że edycja 14., podobnie jak kilka poprzednich, zdaje się ignorować potencjał osób zajmujących drugie miejsce, traktując je marginalnie mimo ogromnego poparcia publiczności.

Kolejny raz drugie miejsce zostało źle potraktowane. Produkcja powinna się zastanowić, bo to mega niefajne - napisał jeden z fanów.

