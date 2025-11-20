Michał Kot w szoku po wygranej "Top Model". Ale jeszcze bardziej zaskakuje to, na co wyda 200 tys. zł! Ujawniamy

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-11-20 21:30

14. edycję show "Top Model" wygrał Michał Kot z Warszawy. 37-latek kompletnie się tego nie spodziewał. Zwłaszcza, że do programu wchodził niepewnie. Jako doświadczony przed laty model obawiał się, że może być już za stary. Jak zareagował na wygraną? I na co przeznaczy wygraną - bo aż 200 tys. zł? Zobaczcie nasz wywiad.

Michał Kot wygrał 14. edycję "Top Model". Na co wyda 200 tys. zł?

Ta edycja "Top Model" przejdzie do historii. W programie po raz pierwszy skupiano się na social mediach, do finału dotarła kobieta przed pięćdziesiątką, a w dwa pierwsze miejsca zajęli mężczyźni! Ostatecznie zwycięzcą programu został 37-letni Michał Kot.

- Poszedłem do programu, bo robiłem cały czas te same rzeczy, a chciałem pokazać swoją osobowość, nie tylko mój wygląd. Uważam, że udało mi się to osiągnąć - powiedział nam model zaraz po ogłoszeniu werdyktu.

- To był dla mnie ostatni moment, totalnie. To przyjaciele spowodowali, że się zgłosiłem. Ja byłem sceptycznie nastawiony do tego, czy powinienem w tym wieku próbować. Powiedzieli mi: "Stary, to jest najlepsze moment, teraz jesteś już poukładany, popracowałeś nad swoją głową, nad swoją sylwetką, pewnością siebie. To jest ten moment, kiedy możesz iść do programu" - wyjaśnił. 

Eva Pietruk, która zajęła w finale 4. miejsce, regularnie podkreślała w programie swój wiek i to, że jest najstarsza. Michałowi też się to zdarzało.

Ewa podkreślała to i myślę, że niepotrzebnie. Bo to nie jest program o wieku. Nie krytykuję Ewy, mówiła, co czuje. Każdy ma prawo mówić, co czuje. Natomiast najpierw jest Michał - taki, taki i taki, robi to i to - a dopiero później jest ta kwestia wieku

- mówi dziś Michał Kot.

Pewność siebie modela rosła z odcinka na odcinek. W ostatnim etapie - podczas wyjazdu na Fashion Week w Irlandii - był już zupełnie innym człowiekiem.

Poczułem się pewnie, bo poczułem się doceniony. Uwierzyłem, że może rzeczywiście ja też w końcu zasługuję na takie rzeczy. Nie miałem do końca tej pewności siebie, ale ja czasem dobrze potrafię to skryć. Teraz też trochę udaję pewnego siebie

- uśmiechnął się Michał.

A na co przeznaczy główną wygraną pieniężną?

- Będę odpowiadał raz tak, raz tak. Za 200 tys. zł sobie nakupię mąki, sera białego i będę robił takie ilości leniwych z bułką tartą i cukrem. Jem ich bardzo dużo. Ludzie testuję matchę, ja będę testował leniwe - żartuje chłopak.

Zobaczcie w naszej galerii najlepsze zdjęcia Michała Kota z "Top Model".

Michał Kot z 14. edycji Top Model
17 zdjęć
