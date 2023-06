Michał Szpak chce dołączyć do "Mazowsza"? Ta stylizacja zwali Was z nóg

Michał Szpak w oryginalnej stylizacji. Ludowa kamizelka i skórzane dzwony

Michał Szpak od lat wspiera społeczność LGBTQ+. Artysta przez długi czas nie wypowiadał się na temat swojej seksualności. Niedawno muzyk wyznał, że jest panseksualny i w przyszłości chciałby założyć rodzinę. W sobotę, 17 czerwca w Warszawie odbyła się parada równości jednak Michał Szpak nie mógł wziąć w niej udziału. Z tej okazji opublikował na Instagramie słowa wsparcia dla osób biorących w niej udział. - Jest sobota dzień, w którym Warszawa świętuje wolność i rozsyła jej wici do wszystkich wspaniałych miast! Nie mogę wziąć czynnego udziału, gdyż jestem w trasie, jednak ślę do was wielką miłość i dumę! Ściskam was wszystkie cudowne bestie i "całuję was w samo serce"! Może uda mi się przynajmniej zawitać na jakiś afterek - napisał Michał Szpak na Instagramie. To, co zwraca uwagę to wyjątkowa stylizacja artysty. Szpak postawił na osobliwe zestawienie i wybrał skórzane spodnie zestawioną z ludową kamizelką wiązaną z przodku. Czyżby Michał Szpak planował dołączyć do zespołu "Mazowsze"?

Sprawdź też: Niesamowite, kim jest ojciec Julii Wieniawy. To bardzo szanowana postać w pewnym środowisku. Znana aktorka odziedziczyła po nim jedną cechę