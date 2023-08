Michał Szpak go pocałował. Zdjęciem pochwalił się na Instagramie. "Nie będę ukrywać, że wnosi dużo radości w moje życie"

Dramat! Nie żyje kluczowy aktor "M jak miłość"! Co dalej z serialem?

Michał Szpak pokazał zdjęcie, jak całuje psa

Michał Szpak zasłynął w polskim show biznesie niesamowitym talentem wokalnym, ale też niebanalnym stylem ubierania i dość odważnymi poglądami. Życie prywatne gwiazdora jest jednym z najbardziej tajemniczych wątków. Fani od lat spekulują na temat orientacji seksualnej Michała Szpaka. - Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tam naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą – powiedział jakiś czas temu w rozmowie z Twoim Stylem. Jedno jest pewne - na co dzień artyście towarzyszy jego pies, Hektor. - Ale nie będę ukrywać, że bardzo dużo radości w moje życie wnosi Hektor – czyli mój piesek. To, że mogę z nim wychodzić, mogę się z nim bawić. Jest taką częścią mojego domu. Jest trochę jak moje dziecko lub taki człowiek, który mi towarzyszy w tym dobrym, czy złym czasie, jest takim buforem wszystkiego, co mnie spotyka - wyznał piosenkarz w wywiadzie dla Jastrząb Post. Teraz Michał Szpak wstawił zdjęcie, na którym widać, jak całuje swojego pupila.

Eksperci ostrzegają przed takim zachowaniem

Michał Szpak nie kryje, że pies Hektor jest mu bliski. Jednak zdjęcie, na którym wiać, jak obdarza czworonoga całusem nie wszystkim przypadł do gustu. "Profesor Wilfried Kraft z Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu w Monachium ostrzega przed całowaniem czworonogów i zwraca uwagę na ryzyko zakażenia się bakterią Helicobacter pylori. Właściciel może ją przenieść również na zwierzaka – alarmował niedawno portal kobieta.wp.pl

