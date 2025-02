Michał Szpak w skórzanym wdzianku. Głęboki dekolt, baskinka i... ogromny stres

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska jednak to zrobiła! Totalne szaleństwo!

Michał Szpak to artysta, który nie boi się wyzwań, jednak rola prowadzącego Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2025 była dla niego nowym doświadczeniem. Wokalista, znany ze swojego wyjątkowego stylu i scenicznej charyzmy, przyznał, że stresował się przed tym ważnym wydarzeniem.

Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia Michał Szpak podzielił się swoimi emocjami w mediach społecznościowych. W jednym z postów napisał wprost:

Jeśli pytacie, jak się czuję przed prowadzeniem polskich preselekcji, to sr*m na maxa ze stresu. Trzymajcie kciuki!

Stylizacja Michała Szpaka – odważny look w skórzanym wydaniu

Michał Szpak nie zawiódł swoich fanów także pod względem stylizacji. Na Wielkim Finale Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2025 pojawił się w charakterystycznym, skórzanym komplecie w ciemnozielonym odcieniu. Jego pierwszy strój składał się z kurtki na zamek zakończonej baskinką i szerokich spodni, co nadawało mu eleganckiego, ale jednocześnie rockowego wyglądu. Całość uzupełniły liczne pierścienie oraz biżuteria, podkreślające jego unikalny styl. Oczywiście nie zabrakło głębokiego dekoltu. Artysta postawił na elegancką fryzurę i zaprezentował się w wyprostowanych włosach.

W późniejszym wyjściu Michał Szpak postawił na długi czarny płaszcz i rękawiczki.

Michał Szpak i Artur Orzech – duet prowadzących

Michał Szpak poprowadził Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2025 w duecie z legendarnym dziennikarzem muzycznym Arturem Orzechem. Orzech, który przez lata relacjonował Konkurs Piosenki Eurowizji, wniósł do programu doświadczenie i profesjonalizm, podczas gdy Szpak dodał energii, charyzmy i nowoczesnego podejścia. Ich współpraca zapewniła widzom interesującą dynamikę i świetne połączenie różnych stylów prowadzenia.

Kariera Michała Szpaka – od talent show do Eurowizji

Michał Szpak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów ostatnich lat. Szeroką popularność zdobył dzięki udziałowi w programie "X Factor", gdzie zachwycił publiczność swoim nietuzinkowym wizerunkiem i wyjątkowym głosem. W 2016 roku reprezentował Polskę na Eurowizji w Sztokholmie z utworem "Color of Your Life", zdobywając wysokie ósme miejsce w finale – jedno z najlepszych miejsc Polski w historii konkursu.

Po Eurowizji jego kariera nabrała tempa – wydał kolejne albumy, zasiadał w jury programów muzycznych i koncertował w całym kraju. Jego wszechstronność i odwaga w eksperymentowaniu ze stylem sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej.

