Michał Urbaniak zmarł 20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat. Był jedną z najważniejszych postaci polskiego jazzu, artystą o światowej renomie, który przez dekady udowadniał, że muzyka nie zna granic. Saksofonista, skrzypek, kompozytor i wizjoner - jego twórczość łączyła jazz z funkiem, rockiem i elektroniką, torując drogę kolejnym pokoleniom muzyków. Choć od jego śmierci minęły zaledwie tygodnie, pamięć o nim wciąż jest żywa.

Michał Urbaniak nie żyje, ale jego muzyka wciąż gra. Poruszający widok na Powązkach

Urbaniak współpracował z ikonami światowej sceny muzycznej i jako jeden z nielicznych Polaków na stałe zapisał się w historii światowego jazzu. Jego artystyczna odwaga i nieustanna potrzeba eksperymentowania sprawiły, że stał się symbolem muzycznej wolności.

7 stycznia 2026 roku Michał Urbaniak został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Spoczął wśród innych wybitnych twórców kultury, co tylko podkreśla rangę jego dorobku. W dniu 83. rocznicy urodzin artysty dziennikarze Plejady odwiedzili jego grób. Miejsce pochówku jest niezwykle proste - drewniany krzyż, biała tabliczka z napisem "Żył jak chciał. His life was his music", fotografia artysty oraz niewielkie skrzypce przewiązane czarną wstęgą. Obok stoi słonecznik. Ten kwiat na grobie symbolizuje wiarę, siłę oraz zwracanie się ku światłu, oraz Bogu w obliczu trudności. Bardzo często umieszcza się go na grobach osób, które były inspiracją dla innych. Przez niektórych uznawany jest za symbol duchowego oddania, ale również pamięci o trudach, jakie zmarły doświadczył na ziemi.

