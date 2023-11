Wzruszający gest Michała Wiśniewskiego dla Ani Świątczak w Dzień Wszystkich Świętych

Michał Wiśniewski miał aż pięć żon. Kolejnymi jego małżonkami były: Magda Famme, Mandaryna, Ania Świątczak, Dominika Tajner i Pola Wiśniewska, obecna partnerka i matka dwójki z szóstki dzieci wokalisty Ich Troje. Na wsparcie tej ostatniej "Wiśnia" może liczyć po tym, gdy został skazany przez sąd w sprawie związanej ze SKOK Wołomin. Już po ogłoszeniu wyroku Pola Wiśniewska zamieściła wymowne zdjęcie splecionych dłoni, które mówi więcej niż tysiąc słow. Sam Michał Wiśniewski w obecnej żonie jest zakochany po uszy, ale mimo tego, że ma teraz ogromne problemy, nie zapomina o jednej ze swoich poprzednich małżonek - Ani Świątczak, matki jego dwóch córek Vivienne i Etiennette. Piosenkarka, która także śpiewała w grupie Ich Troje, po rozwodzie z "Wiśnią" wyszła za mąż za perkusistę Michała Żeńcę, z którym jest bardzo szczęśliwa. W Dzień Wszystkich Świętych Ani Świątczak przypomniał jednak o sobie też były mąż, który zdobył się na wzruszający gest.

Śmierć mamy Ani Świątczak i teściowej Michała Wiśniewskiego. Odeszła w Dzień Matki

Michał Wiśniewski zareagował na smutny wpis byłej żony na Instagramie. Anią Świątczak 1 listopada wspomniała swoją zmarłą mamę i zamieściła jej zdjęcie na swoim profilu. - Tęsknie Mamuś - napisała Ania Świątczak, a jej były mąż wzruszająco to skomentował. - Ja też - publicznie odpisał Ani i dodał do słów serduszko i płaczącą buźkę. Jego wpis szybko zyskał dużo polubień. Fanom na pewno podoba się to, że mimo że Ania Świątczak i Michał Wiśniewski nie są już małżeństwem od 12 lat, ciągle zachowują dobre relacje. A teściowa pewnie uśmiecha się z grobu, widząc wpis swojego dawnego zięcia. Mama Ani Świątczak zmarła ponad dwa lata temu. Odeszła w Dzień Matki. - To były trudne doświadczenia. Zmarła na glejaka. A ja tak modliłam się, aby Bóg przedłużył jej życie. Moja mama, chociaż zawsze twardo stąpała po ziemi i nie była religijna, doświadczyła tuż przed śmiercią spotkania z Bogiem. Pod tym względem Pan Bóg przedłużył jej życie, w wieczności. Nie dało się jej wytłumaczyć, że jest jakaś rzeczywistość ponad. Miałam z nią świetny kontakt. Dzięki temu doświadczeniu potrafię dostrzec, że prawdziwa gra o nasze życie nie toczy się tylko tu, na ziemi, ale jest coś więcej. Warto zawalczyć o wieczność - mówiła była żona Michała Wiśniewskiego w rozmowie z portalem Alateia.

