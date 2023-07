Michał Wiśniewski, a właściwie Michał Chrystian Wiśniewski, to dobrze znany wielu osobom polski muzyk, autor tekstów. Ogromną popularność zyskał dzięki zespołowi "Ich Troje". Muzyk słynął z bogatego życia towarzyskiego, co miało duży wpływ na jego dotychczasowy życiorys. Gwiazda "Ich Troje" zawarła do tej pory pięć związków małżeńskich. W 2020 roku ostatni raz stanął na ślubnym kobiercu. Teraz wspólnie ze swoją żoną, Polą poszli na terapię. Piosenkarz wszystko opublikował na swoim kanale na Youtubie.

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska na terapii! Ale sobie dopiekli. Mocne słowa

Swoje rozmowy z psychoterapeutką para upubliczniła na kanale YouTube "Jestem, jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje". Ostra dyskusja między małżonkami wywiązała się w kontekście opieki nad ich pierwszym synem Falco, który urodził się w 2021 roku. Żona skarżyła się, że nie może liczyć często na pomoc Michała Wiśniewskiego.

- Na samym końcu odpowiedzialność ponosimy razem. Nie to, że ty jesteś 12 godzin z nim. Nie chciałbym, żebyś brała całą odpowiedzialność na siebie. To wygląda, jakbyś mówiła: 'Gdyby mnie nie było, to ten chłopiec by nie żył'. Albo w podtekście: 'No ma, ale ma tylko zdawkowo tego tatę - wypalił na terapii Wiśniewski.

Pola Wiśniewska zwróciła też uwagę na to, że zbyt emocjonalnie wychowuje syna, nie podobają jej się, jak mąż krzyczy na Falco. Tak odpowiedział wokalista:

- A ile razy przez te dwa lata krzyknąłem na Falco? - dopytywał Michał Wiśniewski.

Żona dodała, że nie liczy i że nie w tym rzecz. Finalnie pod koniec odcinka, jak przyznał sam wokalista, muszą pracować nad swoją relacją.

