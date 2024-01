Michał Wiśniewski pokazał córkę przy płynie na świeży oddech. Bezpardonowy atak Etiennette na ojca

- Keep calm. Don’t be like your father🍒❤️ (tłum. Zachować spokój. Nie bądź jak twój ojciec) - napisał Michał Wiśniewski na Instagramie, publikując zdjęcie córki. Etiennette Wiśniewska postanowiła skomentować post ojca i dała bardzo ostry wpis. - rudy i jego kryzys wieku "sredniego". co to za zdj - skomentowała (pisownia oryginalna). Na ripostę piosenkarza nie trzeba było długo czekać. - no ty je zrobiłaś 🤪 - odparł jej Wiśniewski. Z postu śmiał się także Xavier Wiśniewski (22 l.), przyrodni brat Etiennette.

O trzecim z sześciorga dzieci Michała Wiśniewskiego zrobiło się głośno w 2022 roku, kiedy Eti ujawniła się jako lesbijka, pokazując się z dziewczyną. Etiennette przejawia także talent wokalny, czego wyraz dała na Polsat SuperHit Festiwal 2023 w na deskach Opery Leśnej w Sopocie, gdzie razem z tatą wykonała utwór "Ikar". Córka lidera Ich Troje jest także wielką miłośniczką kolczyków, których sporo ma na twarzy i ustach.