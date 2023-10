Najstarsze dzieci Wiśniewskiego wprost o przyrodniej siostrze. Etiennette może liczyć na ich wsparcie?

Związki Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski z pewnością nie narzeka na miłosną nudę. Wokalista może się pochwalić pięcioma związkami małżeńskimi, owocami trzech z nich są dzieci. Z pierwszą żoną - Magdą Femme nie miał pociech, Mandaryna obdarowała go synem Xavierem i córką Fabienne. Z kolejną żoną - Anią Świątczak ma dwie córy: Etiennette i Vivienne. Z Dominiką Tajner nie miał dzieci, z obecną żoną Polą Wiśniewską ma dwóch synów Falco i urodzonego wiosną tego roku Nöela. Kochliwy Wiśniewski całkiem niedawno przyznał się także, że był kiedyś w związku z mężczyzną. Zna więc rożne odcienie miłości i z pewnością akceptuje wybory swoich dzieci w tych kwestiach.

Starsze dzieci Wiśniewskiego o coming-oucie Etiennette

Córka Michała Etienette w ubiegłym roku dokonała coming-outu, potwierdzając, że jest w związku z dziewczyną. Wiśniewski skomentował rewelacje z rozwagą i miłością: - Moja córka jest bardzo inteligentna, wie, czego chce, i na pewno przed nią milion błędów, które popełni, ale to nie jest moją rolą, żeby mówić, co ma robić, tylko żeby ją ratować, jeśli będzie taka potrzeba. Oby takiej potrzeby nie było.

Teraz do sprawy odniosły się również starsze dzieci Wiśniewskiego. Czy przyrodnie rodzeństwo wspiera młodszą siostrę? Zapytani przez reporterkę Świata Gwiazd nie wahali się z odpowiedzią. Xavier wyjaśnił: - My jesteśmy z takiej rodziny, w której takie rzeczy nikogo nie dziwią. Jesteśmy otwarci na wszystko i nikogo nie oceniamy. Powiedziała, a my na to: "A okej, super". Tyle. Z kolei Fabienne dodała - Każdy powinien kochać kogo chce i być szczęśliwym.

Michał Wiśniewski zdradza dlaczego warto się żenić i co przegapił w życiu najmłodszego synka! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.