Michał Wiśniewski w gorzkich słowach o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. "Przerost formy nad treścią"

Michał Wiśniewski zazwyczaj mówi to, co myśli i teraz nie zrobił wyjątku. Zapytany o występ Justyny Steczkowskiej podczas finału Eurowizji 2025 przez chwilę się wahał, później jednak zaczął mówić. Uprzedził, że Justynka, jak nazwał koleżankę po fachu, zawsze może liczyć na jego wsparcie.

To jest bardzo trudne. (...) To jest artystka doskonała. Doskonała oznacza, że występ musiał być doskonały, był doskonały. I nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle. I nóż mi się w kieszeni otwierał, jak powstawało milion teorii spiskowych. (...) Rozumiem, że kraje bałkańskie się na nas obrażają, Skandynawowie czy ktoś inny, ale (...) prawdą jest, że dostaliśmy 17 punktów. (...) Wiem, że Justyna bardzo dobrze śpiewa, ale piosenka jest trudna do zapamiętania. Jest charakterystyczna, bo jest jakiegoś rodzaju zaklęcie, ale ja nie potrafię jej zanucić - stwierdził Wiśniewski w rozmowie z Filipem Borowiakiem z WP.