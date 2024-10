Michał Wiśniewski w żałobie! To zdjęcie nie kłamie

Do końca walczył o piękną polszczyznę

Mateusz Hładki żegna się z "Dzień dobry TVN". Zastąpi go... Jacek Cygan

Co ich łączy?

Lider Ich Troje stracił przyjaciela

Michał Wiśniewski jest w żałobie. Ostatnio lider Ich Troje przeżywa bardzo trudny okres, a teraz jeszcze stracił bliskiego przyjaciela. Na oficjalnym profilu Wiśniewskiego na Instagramie znalazło się zdjęcie z wymownym opisem wokalisty. Na fotografii widać wokalistę w towarzystwie mężczyzny w ciemnych okularach. Niestety od razu jest jasne, że przyjaciel Wiśniewskiego nie żyje.

Młody Wiśniewski z przyjacielem

Wiśniewski na zdjęciu z kolegą jest bardzo młody. Najwyraźniej dopiero rozwijała się jego kariera, a przyjaciel mu towarzyszył. Niestety, teraz w trudnym momencie życia lidera Ich Troje tej bliskiej osoby przy nim zabraknie. Michał Wiśniewski pożegnał kumpla jednym zdaniem.

Nie tak miało być.

Fani szybko doszli do tego, kim jest mężczyzna na zdjęciu i obwieścili, że smutnym postem Michał Wiśniewski pożegnał biznesmena Michała, pochodzącego z Konina.

Fani odkryli kto to jest

Wielbiciele talentu lidera Ich Troje od razu ruszyli z kondolencjami wsparciem dla pogrążonego w żałobie wokalisty.

To jest przyjaciel Michała z Konina

Wyrazy współczucia

To ostatnia osoba, po której bym się tego spodziewała

😢🙌

Co będzie z Wiśniewskim?

Co dalej w życiu Michała Wiśniewskiego? Artysta wciąż próbuje oczyścić się z zarzutów w sprawie związanej ze SKOK. Lider Ich Troje chciałby raz na zawsze zakończyć głośną aferę finansową ze swoim udziałem. Na razie jednak wisi nad nim widmo odsiadki.

Lider Ich Troje w październiku zeszłego roku usłyszał nieprzychylny wyrok sądu. Brzmiał on: 1,5 roku więzienia, do tego aż 60 tys. zł grzywny, a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów sądowych w kwocie 20 tys. zł. Wiśniewski jednak nadal powtarza, że jest niewinny. Na razie wyrok jest nieprawomocny, w związku z czym artysta podejmie wszelkie kroki, aby uniknąć surowej kary.

Sonda Myślisz, że Michał Wiśniewski faktycznie może trafić do więzienia? Tak, to jak najbardziej możliwe Nie, to tylko szopka medialna Trudno powiedzieć