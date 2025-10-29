Michał Żebrowski pokazał oko cyklonu! Potworne zniszczenia po Melissie. "Oby się to nie skończyło jakąś epidemią"

We wtorek 28 października 2025 roku Michał Żebrowski dał znać, że jest uwięziony z rodziną w hotelu. Oczywiście nie chodzi o jakieś nieporozumienia prawne, a kataklizm, huragan Melissa, który dotarł do Jamajki i uniemożliwił turystom powrót do kraju. Następnego dnia Żebrowski pokazał zdjęcia, klatkę po klatce, jakie zniszczenia poczynił żywioł. To wręcz niewyobrażalne! Zobacz wszystko w naszej galerii zdjęć.

Żebrowski w oku cyklonu

Michał Żebrowski wraz z rodziną utknęli na Jamajce, a najsilniejszy w 2025 roku huragan, jakiego jeszcze nie doświadczono, dokonał potwornych zniszczeń. Ola Żebrowska, żona aktora, jako pierwsza ujawniła ich obecną sytuację: mają zakaz opuszczania pokoju i przenieśli się do hotelu przy lotnisku, uznawanego za najbezpieczniejsze miejsce. Szczegóły i zdjęcia z tego, co działo się za hotelowym oknem znajdziesz w naszej galerii.

Huragan Melissa, najsilniejszy w tym roku na świecie, pędzi z prędkością do 280 km na godz.

- informowało amerykańskie National Hurricane Center (NHC). Według prognoz, uderzenie w ląd nastąpi we wtorek 28 października 2025 roku rano. Premier Jamajki dr Andrew Holness zarządził natychmiastową ewakuację tysięcy mieszkańców z terenów najbardziej zagrożonych.

A po burzy wychodzi słońce

Ze zdjęć, jakie opublikował 29 października 2025 roku Żebrowski wynika, że siła żywiołu dosłownie zmiotła wszystko po drodze! Aktor pokazywał wszystko godzina po godzinie i nic nie zapowiadało, że to się kiedyś skończy.

Tutaj nad nami wiele okiennic, szyb, pergoli różnych po prostu urwało się z wielkim hukiem. Poupadały. Wszystkie palmy są tutaj gołe. Myślimy teraz, co się dzieje tutaj, wyżej, tam, gdzie widzieliśmy domy ludzi mieszkających tutaj na co dzień. Te domy są z drewna, bardzo skromne. Myślę, że one po prostu przestały istnieć. Tam są podobno powodzie, jakieś lawiny błotne, no po prostu totalna, totalna katastrofa. Oby się to nie skończyło jakąś epidemią

- mówił w relacji Żebrowski.

Na szczęście, w finale swojej relacji na Instastory Żebrowski pokazał budujące obrazki. Po pierwsze nareszcie wyszło słońce! A z hotelowego okna można obserwować, jak miejscowa ludność przywraca normalne życie.

