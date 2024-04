Michalina Sosna zdradziła, co sądzi o odejściu Kaźmierskiej z "Tańca z gwiazdami". Mocne słowa

Sylwia Grzeszczak wyjechała w monstrualnej furze. To nie samochód, to dom na kółkach!

Michalina Sosna to jedna z najbardziej znanych aktorek młodego pokolenia. Gwiazda posiada wykształcenie aktorskie i całkiem duży dorobek artystyczny. Większość może kojarzyć ją z ról w serialach takich jak: "Przyjaciółki", "Hotel 52", "Na dobre i na złe", "Komisarz Alex", "Barwy szczęścia" oraz "M jak miłość". Sosnę można także było oglądać w "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" oraz "Planeta singli".

Michalina Sosna rozprawia o Dagmarze Kaźmierskiej

Ostatnio udało nam się porozmawiać z Michaliną Sosną. Aktorkę zapytaliśmy o to, co sądzi o decyzji Dagmary Kaźmierskiej. Okazuje się, że według niej zdrowie jest najważniejsze.

"Zdrowie jest kwestią niepodważalną, więc jeśli wchodzi w grę to żeby je chronić, to jak najbardziej musimy to wykorzystać i po prostu dbać o siebie" - powiedziała wprost Michalina Sosna.

Aktorka wyznała także, co zrobiłaby na miejscu Kaźmierskiej. Według niej jeśli kontuzja byłaby bardzo poważna, to jasne jest, że także zrezygnowałaby z programu.

"Jeśli byłaby to kontuzja, która bardzo by mi dokuczała i nie dawała możliwości trenowania ani funkcjonowania lub potem byłyby jakieś poważne konsekwencje, to na pewno też bym zrezygnowała" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Michalina.

Michalina Sosna zdradziła nam swoje zawodowe plany

Michalina Sosna to jedna z tych gwiazd, co do których mamy pewność, że już niedługo będzie o niej bardzo głośno. Aktorka w rozmowie z nami wyjawiła kilka swoich zawodowych planów. Wychodzi na to, że już niedługo szykuje się u niej bardzo pracowity okres.

"Na pewno będzie coś nowego w teatrze, a o innych planach na razie jeszcze nie mogę mówić, więc... pomidor" - wyjawiła nam Michalina.

Michalina Sosna doskonale sprawdza się w serialu "M jak miłość"

Michalina Sosna od 2023 roku odgrywa Kamę w serialu "M jak miłość". Grana przez aktorkę postać zyskała sympatię fanów z całej Polski. Od jakiegoś czasu Kama związana jest z Marcinem Chodakowskim (Mikołaj Roznerski). Wątek pary bardzo spodobał się widzom. Wielu myślało nawet, że Michalinę i Mikołaja łączy coś nie tylko w serialu, ale i prawdziwym życiu.

