Miley Cyrus znów nawiązuje do Hannah Montany. Nagrała wyjątkowy utwór dla fanów!

Miley Cyrus wypuszcza "Younger You". O czym jest nowy utwór?

Laureatka nagrody Grammy przygotowała dla swoich słuchaczy wielką niespodziankę w postaci autorskiego singla "Younger You". Multiplatynowa wokalistka nie tylko zaśpiewała ten utwór w specjalnym formacie telewizyjnym, ale również brała udział w jego pisaniu i produkcji. Piosenka jest osobistym listem artystki do samej siebie z czasów, gdy dopiero stawiała pierwsze kroki w show-biznesie. Tekst porusza trudny temat dorastania na oczach całego świata oraz osobistej i artystycznej ewolucji. To zarazem głęboki ukłon w stronę wiernych fanów, którzy wspierają ją nieprzerwanie od samego debiutu.

"Hannah Montana: 20 lat później". Miley Cyrus w szczerej rozmowie z Alex Cooper

Kolejnym prezentem dla miłośników twórczości piosenkarki jest telewizyjne widowisko stworzone z okazji okrągłej rocznicy powstania serialu. Centralnym punktem tego wydarzenia jest wyczerpujący i pogłębiony wywiad, który z gwiazdą przeprowadziła znana podcasterka Alex Cooper. Widzowie mogą liczyć na potężną dawkę wspomnień, na którą składają się niepublikowane wcześniej materiały zza kulis, archiwalne nagrania wideo z młodą Miley, a także występy muzyczne i obecność niespodziewanych gości. Cała produkcja stanowi nostalgiczną podróż dla pokolenia wychowanego na przebojach dawnej stacji telewizyjnej.

Miley Cyrus przeszła drastyczną metamorfozę. Możecie zapomnieć o jej blond włosach!

Sprzedaż płyt Hannah Montany. Te imponujące wyniki zapisały się w historii

Muzyczne dokonania pod szyldem nastoletniej gwiazdy popu okazały się gigantycznym hitem komercyjnym, owocując łącznie sześcioma platynowymi i dziewięcioma złotymi singlami. Już pierwszy krążek z 2006 roku pokrył się w Stanach Zjednoczonych potrójną platyną, a wydany rok później album "Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus" zgarnął imponujący certyfikat poczwórnej platyny. Kolejne pozycje w dyskografii również radziły sobie znakomicie – ścieżka dźwiękowa z kinowej wersji przygód bohaterki zdobyła podwójną platynę, album z trasy koncertowej "Best of Both Worlds" pokrył się platyną, natomiast płyta "Hannah Montana Forever" zyskała status złotej. Takie liczby dobitnie pokazują, jak wielki wpływ na współczesną popkulturę miał ten muzyczny fenomen.

19