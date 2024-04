Zdębiała nie tylko uczestniczka. Pytanie w "Milionerach" rozsierdziło do czerwoności widzów!

- Rogalik - po węgiersku, pies - po rosyjsku, świński ogon - po niemiecku, a po polsku? - przeczytał Hubert Urbański pytanie, które zaskoczyło uczestniczkę. Małgorzata Golonka do wyboru miała pomiędzy: A. małpa, B. małpolud, C. małpiszon i D. małpiatka. Gdy po wykorzystaniu pierwszego koła ratunkowego zastało A i B, pani Małgosia postanowiła zadzwonić do swojego partnera, Sławka. Ten także nie był pewny odpowiedzi. Ostatecznie uczestniczka postanowiła strzelać na chybił trafił. - To totalny strzał, bo nie mam pojęcia, o co w tym pytaniu chodzi, niech będzie małpa - wyznała Hubertowi Urbańskiemu w "Milionerach".

Strzał okazał się celny. Hubert Urbański wyjaśnił potem, że chodziło o znak wykorzystywany w adresach poczty elektronicznej. Warto przypomnieć, że Czechach na naszą małpę (@) mówią ślimak.

Taki rodzaj pytania bardzo nie spodobał się widzom teleturnieju TVN. - "en który stworzył to pytanie, chyba w trakcie jego pisania gorąca kawa wylała mu się na spodnie i totalnie zostawił to jak jest i poszło. Serio...", "Jakie durne pytanie", "Milionerzy - kiedyś teleturniej sprawdzający wiedzę, dzisiaj w pierwszej kolejności trzeba zrozumieć pytanie bo ktoś tam wymyślił sobie, że to jest fajne jak dodatkowo skomplikują sprawę. Na dodatek pytania tzw "z dupy". Tak się zaczął koniec tego teleturnieju proszę państwa" - czytamy w niektórych komentarzach pod filmikiem na profilu "Milionerów" na Facebooku.

Były też osoby, które stwierdziły, że pytanie było bardzo proste. - "Pytanie na kojarzenie, czyli inteligencję". "Wystarczy użyć mózgu, a nie od razu narzekać - czytamy.

Uczestniczka po wygraniu 2000 złotych, nie miała już żadnych kół ratunkowych, bo pierwsze (publiczność) wykorzystała przy pytaniu za tysiąc złotych. Ostatecznie doszła do pytania za 40 tys. złotych. Postawiła wszystko na jedną kartę i straciła 19 tysięcy złotych zostając z gwarantowanym tysiącem.

Udzieliła złej odpowiedzi na pytanie: "Po wysuszeniu pączków kwiatowych czapetki pachnącej uzyskujemy surowiec do produkcji leków i popularną przyprawę zwaną: A. cynamonem, B. kurkumą, C. goździkami D. imbirem". Postawiła na kurkumę, a to były goździki.

Quiz. Trudne pytania z Milionerów. Na nich wyłożyli się uczestnicy Pytanie 1 z 10 Włosy warszawskiej Syrenki z pomnika, który stoi nad Wisłą: zaplecione są w dwa kłosy tworzą koronę z warkocza zebrane są w kok na karku rozwiewa wiatr Dalej