Miłosna kąpiel uratowała związek? Nimfa Borkowskiego znów w akcji!

Miłość od pierwszego wejrzenia? Dla Jacka Borkowskiego i Jolanty Popławskiej to nie tylko pusty frazes. Para poznała się na koncercie, a po zaledwie trzech miesiącach postanowiła powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Ich związek od początku budził ogromne emocje, zarówno z powodu różnicy wieku, jak i tempa, w jakim rozwijała się ich relacja. Od jakiegoś czasu zakochani chętnie publikują w sieci swoje prywatne zdjęcia. Niedawno poszli o krok dalej i udostępnili coś, co jednak mogłoby zostać w ich prywatnej przestrzeni.

Zobacz też: Rutkowski w nowej zaczesce, Rozenek-Majdan z wąsem na głowie i naga Kamińska

Na InstaStory Jolanty Popławskiej pojawiło się niedawno zdjęcie, które wywołało ogromne emocje. Widać na nim, jak 56-latka zażywa odprężającej kąpieli w pianie, z rozmarzonym uśmiechem na twarzy. Z opisu wynika, że to Jacek Borkowski stał za aparatem. Para miała później spędzić wieczór na wspólnej sesji koloroterapii - ten magiczny rytuał najwyraźniej sprzyja ich relacji.

Zobacz też: Małżeńskie problemy w życiu aktora z "Klanu"? "Taką deklarację trzeba szanować"

Jacek Borkowski oraz jego żona Jolanta pojawili się jakiś czas temu na ramówce TVP. Znany aktor i jego małżonka w rozmowie z "Super Expressem" wyjawili, jak się wspierają w codziennym życiu. Okazuje się, że różnie z tym bywa.

Raz jest to wsparcie, a raz nie ma tego wsparcia. No tak jest, takie życie - wyjawiła "Super Expressowi" piękna żona Borkowskiego.

Jolanta Borkowska wyjawiła nam czy plotki o kryzysie w jej związku są prawdziwe. Kobieta przyznała, że miała kilka przemyśleń, przez które wyjechała z Warszawy. Po czasie jednak wróciła, aby zawalczyć o relację z Borkowskim.

Pojawiły się takie z mojej strony przemyślenia głębsze, no to pojechałam na jakiś czas do Krakowa. Przemyślałam no i mówię... Posklejałam skrzydła i wróciłam. No bo z kim się będę kłócić w Krakowie? - przyznała ukochana aktora w rozmowie z "Super Expressem".