Miriam Aleksandrowicz nie żyje. Polska aktorka i reżyserska dubbingowa, nazywana wręcz legendarną, podkładała głos w wielu bajkach, filmach czy serialach. "Chojrak - tchórzliwy pies" (Muriel), "Dom zmyślonych przyjaciół pani Foster" (pani Foster), "Król Lew" (hiena Shenzi) - można by długo wymieniać. Śmiało można rzec, że głos Aleksandrowicz znała cała Polska. Aktorka zmarła w wieku 65 lat. Jak ustalił "Super Express", od dłuższego czasu zmagała się z chorobą, przez którą trafiła do szpitala. O jej śmierci poinformował Andrzej Golimont, prezes Szpitala Praskiego w Warszawie, wieloletni przyjaciel aktorki. - Odeszła Miriam Aleksandrowicz. Legenda polskiego dubbingu. Przyjaciółka od lat ponad 30. Osoba o wyjątkowym poczuciu humoru. Wszystko co chciałbym napisać więźnie w gardle - napisał Andrzej Golimont na Facebooku, a następnie złożył kondolencje synowi zmarłej, Janowi Aleksandrowiczowi-Krasko, który też jest aktorem dubbingowym. Śmierć aktorki potwierdziła także jej siostra, Magdalena Aleksandrowicz.

Miriam Aleksandrowicz nie żyje! Jej magiczny głos znała cała Polska, legendarna aktorka z bajek i filmów

Miriam Aleksandrowicz dużo przeżyła w życiu prywatnym. Była córką Zofii Dybowskiej-Aleksandrowicz, jednej z prekursorek dubbingu w Polsce. Jej matka oraz babcia zostały brutalnie zamordowane w 1989 roku. Do dziś nie udało się służbom wyjaśnić okoliczności tej zbrodni. Aleksandrowicz była dwukrotnie zamężna. Jej drugi mąż, Jacek Czyż (zmarł w 2020 r.), również był znanym aktorem dubbingowym.

