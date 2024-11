Misiek Koterski zobaczył Małgorzatę Kożuchowską w kostiumie kąpielowym! Pozwolił sobie na komentarz

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Małgorzata Kożuchowska jest niezwykle atrakcyjną kobietą. Mimo upływu lat aktorka imponuje urodą i sylwetką. Jej wygląd to z jednej strony zasługa genów, o czym sama mówiła w rozmowie z "Super Expressem", a z drugiej regularnych zabiegów i treningów. Małgorzata Kożuchowska ćwiczy nawet w dni świąteczne. W mediach społecznościowych od czasu do czasu można zobaczyć zdjęcia, na których widać znakomitą figurę byłej gwiazdy "M jak miłość". Swego czasu furorę robiły fotki płaskiego brzucha Kożuchowskiej. Z kolei innym razem zainteresowanie internautów wzbudziły jej plecy. Teraz aktorka pokazała się w kostiumie kąpielowym. Na zdjęcie Małgorzaty Kożuchowskiej zwrócił uwagę jej młodszy kolega - Misiek Koterski. Przypomnijmy, że aktorzy zagrali razem w filmie "Gierek", który dość jednostronnie opowiadał historię o I sekretarzu KC PZPR.

Misiek Koterski i Małgorzata Kożuchowska chyba nawiązali dobre relacje podczas zdjęć do tego filmu. Gdyby było inaczej, aktor raczej nie pozwoliłby sobie na taki komentarz w kierunki starszej koleżanki.

- napisał na Instagramie Misiek Koterski, na co Małgorzata Kożuchowska zareagowała sympatyczną emotką. Nie tylko gwiazdor filmu o Edwardzie Gierku zachwycił się fotografią słynnej Hanki z "M jak miłość". Miłe komentarze napisali m.in. Ada Fijał ("Niezła typiara! Co za forma") czy Anna Popek ("Pięknie!"). Pojawiły się także odważniejsze opinie.

Co za nogi! Plus megaatrakcyjne stópki; Te nogi to taki mały skarb narodowy; Superlaska; Co za figura seksi; Ślicznotka jesteś