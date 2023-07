Gorący temat

Miss Polonia 2023, Ewa Jakubiec o transpłciowej Miss Holandii. Padły mocne słowa

Tegoroczna Miss Polonia 2023 to bez wątpienia zjawiskowo piękna kobieta. Ewa Jakubiec (26 l.), która jest magistrem pielęgniarstwa i obecnie robi specjalizację anestezjologiczną, na co dzień pracuje w salonie medycyny estetycznej. I choć innym poprawia urodę, sama nie ingerowała w swój wygląd. Jak twierdzi, uroda to nie wszystko. - Liczy się piękne wnętrze - zapewnia.