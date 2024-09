Mistyczna randka w "Rolnik szuka żony". "Trochę się jej boję"

Afera zdjęciowa u Marcina w "Rolnik szuka żony". "Nie była ze mną do końca szczera"

Drugi odcinek popularnego programu "Rolnik szuka żony" przyniósł widzom wiele emocji i zaskakujących sytuacji. Jednym z najbardziej intrygujących momentów była randka Marcina z Aleksandrą, która od początku wzbudziła zainteresowanie rolnika.

Ola, kandydatka do serca Marcina, weszła na randkę z pełnym przekonaniem, że rolnik zostanie jej przyszłym mężem. Jednak nie była to jedynie zwykła intuicja, a wynik jej pasji - numerologii. Kobieta wyznała, że zajmuje się tym ezoterycznym systemem, co od razu wprowadziło w rozmowie nieco mistyczny nastrój.

Marcin z "Rolnik szuka żony" i mistyczna randka z Olą

Podczas spotkania Ola przekazała Marcinowi, że oboje są liczbą 4 z 31, co według numerologii niesie ze sobą pewne znaczące przesłania. Wyjaśniła to w dość metafizyczny sposób:

Masz karmę rodziny, czyli gdzieś w poprzednim wcieleniu swoją rodzinę zawiodłeś, odszedłeś. Być może w tym wcieleniu masz odkupić winy. Założyć taką fajną, prawdziwą rodzinę – powiedziała z pełnym przekonaniem Ola.

To zaskakujące wyznanie wyraźnie poruszyło Marcina, który z lekkim uśmiechem, ale i zauważalną niepewnością odpowiedział po spotkaniu.

Trochę się jej boję.

Dla Marcina była to z pewnością nietypowa randka. Zamiast standardowych rozmów o życiu na wsi czy planach na przyszłość, musiał zmierzyć się z ideami karmy i poprzednich wcieleń. Choć rozmowa wydawała się przyjazna, widać było, że zainteresowania Oli nieco przerosły Marcina, który nie spodziewał się tak głębokiej analizy swojego życia już na pierwszym spotkaniu.

