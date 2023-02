Edward Miszczak rozpoczął już swoją rewolucję w Polsacie, przenosząc chociażby emisję "Love Island" z głównej anteny do telewizyjnej Czwórki. Wcześniej natomiast dokonał zmian w obsadzie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", co spotkało się niebywałym niezadowoleniem fanów formatu. Ponadto w kuluarach zaczęło spekulować się, że na szklanym ekranie nie będzie emitowany już "Taniec z Gwiazdami", który już raz został usunięty przez Miszczaka z telewizji, kiedy pracował w TVN-ie. Oliwy do ognia dolała Iwona Pavlović (61 l.), która w jednym z wywiadów wprost poinformowała, że nie otrzymała jeszcze zaproszenia do kolejnej edycji, bo "nie ma pojęcia, czy w ogóle taka będzie". Teraz wszystko stało się jasne.

Edward Miszczak wygadał się, czy zlikwiduje "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie!

Edward Miszczak został wypytywany na ramówce Polsatu o wiele istotnych kwestii. W wywiadzie z reporterką serwisu Jastrząb Post zdementował spekulacje, jakoby jesienią "Taniec z Gwiazdami" miał wypaść z ramówki.

- Taniec z Gwiazdami" na pewno będzie. Fani tego programu mogą spać spokojnie - zadeklarował.

Jednocześnie przyznał, że za wcześnie na rozmowy na temat potencjalnych uczestników. Zapowiedział jednak, że przygotowania nad jesienną ramówką ruszają już 3 lutego, co jest jasnym sygnałem, że wiele gwiazd może spodziewać się telefonów od produkcji.

Myślicie, że nowy dyrektor programowy Polsatu sprowadzi do stacji zaprzyjaźnione gwiazdy z TVN-u? Lista jest całkiem długa.