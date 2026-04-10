Młodsi koledzy z branży z wizytą u weteranów. Skolimów zasypany prezentami

Monika Tumińska
2026-04-10 5:09

Mieszkańcy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, mogą liczyć na ogromną serdeczność ze strony młodszych kolegów po fachu. Agnieszka Wielgosz (53 l.), Łukasz Choroń (46 l.), Elżbieta Panas (67 l.), Anna Buczek (43 l.), Ryszard Rembiszewski (78 l.) i Filip Frątczak (51 l.), odwiedzili mieszkańców z naręczem prezentów. Zobaczcie co dostali.

Kilka dni temu mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie odwiedzili młodsi przedstawicieli środowiska artystycznego. Gwiazdy znane z ekranów postanowiły zadać o pensjonariuszy domu. Agnieszka Wielgosz, Łukasz Choroń, Elżbieta Panas, Anna Buczek, Ryszard Rembiszewski i Filip Frątczak przygotowali dla starszych kolegów mnóstwo niespodzianek, okazując im w ten sposób wsparcie.

To już tradycja. Gwiazdy, które zamieszkują dom w Skolimowie, po raz kolejny otrzymały piękne i bardzo przydatne podarunki. 

Jak co roku z kolegami i koleżankami z naszego środowiska, przekazaliśmy mieszkańcom Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie upominki, które otrzymujemy od dwóch znanych firm. Starsi koledzy otrzymali od nas m.in. kosmetyki. Jest to tradycja od paru lat i będziemy to kontynuować. Jest nam ogromnie miło, kiedy widzimy uśmiech na twarzach naszych starszych koleżanek i kolegów. Ten drobny gest zawsze wywołuje u nich radość, a u nas poczucie spełnionego obowiązku 

- powiedziała "Super Expressowi" Elżbieta Panas.

Upominki zostały odebrane na werandzie budynku, a następnie wręczone mieszkańcom przez nową dyrektor placówki, Bożenę Pomacho, oraz jedną z podopiecznych domu, Ryszardę Gozdowską, uznaną tancerkę baletową i choreografka, która przez lata była związana z najważniejszymi scenami operowymi w Polsce. Jak dowiedział się "Super Express", artyści, którzy jesień życia postanowili spędzić w tym wyjątkowym miejscu, byli bardzo zadowoleni z prezentów, które otrzymali.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Nie uwierzycie w jakim pokoju mieszkała Zofia Kucówna w Skolimowie. Byliśmy w środku!

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie