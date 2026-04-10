Młodsi koledzy z branży z wizytą u weteranów. Skolimów zasypany prezentami

Artyści zadbali o mieszkańców domu w Skolimowie

Kilka dni temu mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie odwiedzili młodsi przedstawicieli środowiska artystycznego. Gwiazdy znane z ekranów postanowiły zadać o pensjonariuszy domu. Agnieszka Wielgosz, Łukasz Choroń, Elżbieta Panas, Anna Buczek, Ryszard Rembiszewski i Filip Frątczak przygotowali dla starszych kolegów mnóstwo niespodzianek, okazując im w ten sposób wsparcie.

Pensjonariusze otrzymali dużo prezentów

To już tradycja. Gwiazdy, które zamieszkują dom w Skolimowie, po raz kolejny otrzymały piękne i bardzo przydatne podarunki.

Jak co roku z kolegami i koleżankami z naszego środowiska, przekazaliśmy mieszkańcom Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie upominki, które otrzymujemy od dwóch znanych firm. Starsi koledzy otrzymali od nas m.in. kosmetyki. Jest to tradycja od paru lat i będziemy to kontynuować. Jest nam ogromnie miło, kiedy widzimy uśmiech na twarzach naszych starszych koleżanek i kolegów. Ten drobny gest zawsze wywołuje u nich radość, a u nas poczucie spełnionego obowiązku

- powiedziała "Super Expressowi" Elżbieta Panas.

Dyrektorka domu przekazała prezenty

Upominki zostały odebrane na werandzie budynku, a następnie wręczone mieszkańcom przez nową dyrektor placówki, Bożenę Pomacho, oraz jedną z podopiecznych domu, Ryszardę Gozdowską, uznaną tancerkę baletową i choreografka, która przez lata była związana z najważniejszymi scenami operowymi w Polsce. Jak dowiedział się "Super Express", artyści, którzy jesień życia postanowili spędzić w tym wyjątkowym miejscu, byli bardzo zadowoleni z prezentów, które otrzymali.

