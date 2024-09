Młody raper nie żyje. Miał tylko 32 lata. Do sieci trafił nekrolog

Informacja o śmierci młodego rapera, Michała "Stycha" Stysiała, wstrząsnęła i jego bliskimi, i wszystkimi, którzy słuchali jego muzyki.

"Dziś z wielkim żalem żegnamy Stycha – Michała Piotra Stysiała, jarosławskiego muzyka, członka zespołu THERAPIA. To ogromna strata dla lokalnej sceny muzycznej, ponieważ odszedł od nas artysta o wielkim sercu i wrażliwości, który swoimi tekstami i muzyką poruszał serca wielu słuchaczy. Jarosław stracił wielkiego artystę, którego twórczość na zawsze pozostanie w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju, Stychu - czytamy na grupie facebookowej Wspólne Zmieniajmy Jarosław.

Informacje o pogrzebie podano w nekrologu i na oficjalnym facebookowym profilu Urzędu Miasta Jarosławia. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 września zmarł w wieku 32 lat nasz najukochańszy brat, kuzyn, przyjaciel Michał Piotr Stysiał". Posypały się komentarze.

Mieszkańcy miasta o zmarłym raperze

"Człowiek o ciepłym sercu. Kiedy tylko rozmawiałem z Michałem zawsze padało z jego ust pytanie: U Ciebie wszystko w porządku?, bardzo pomocny, sympatyczny, uśmiechnięty. Nigdy nie przeszedł obok, żeby nie zamienić chociaż kilku słów. Czuły na ludzką krzywdę. Nie potrzebował rozgłosu, cieszył się z małych pięknych chwil w życiu. Stychu spoczywaj w pokoju wiecznym. Niech Bóg da Ci radość życia wiecznego", "Uśmiechnięty bardzo życzliwy i ciepły człowiek. Spoczywaj w pokoju", "Pamiętam go z lat dzieciństwa. Dopiero po przesłuchaniu jego kawałków przyszła refleksja, że on wtedy walczył o przetrwanie. Niech mu ziemia lekką będzie", "Pamiętam go jako małego chłopca z klasy mojego brata. Ciężko to zrozumieć. Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół", "Żegnaj Michaś" - czytamy w sieci.

Pogrzeb Stycha. Padł pomysł na uhonorowanie rapera w sieci

Rapera pożegnano w klasztorze oo. Dominikanów 23 września o godzinie 13:00. Godzinę później odbył się pochówek na Nowym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej. Na zdjęciach, które pojawiły się na Facebooku, można zobaczyć złota urnę i duży wieniec od zespołu THERAPIA oraz przyjaciół zmarłego.

W sieci pojawiła się propozycja (wpis znajdziecie niżej), by upamiętnić Stycha.

Wpadłem na pewien pomysł jak można upamiętnić Michała. Każdy z nas wie, jak bardzo kochał Hip Hop i ile krwi i potu w niego włożył. W komentarzu zostawiam link do najlepiej opisującego go piosenki... Udostępniajmy go, gdzie się da, niech cała Polska usłyszy 'Michał Piotr Stysiał'. Spoczywaj w pokoju koleżko - napisał na swoim facebookowym profilu znajomy zmarłego rapera.

I dodał:

Chciałbym, aby cała Polska usłyszała o nim i w ten sposób, abyśmy oddali hołd jego twórczości.

