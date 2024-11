"Moja mama i twój tata". Szok! Żadna z par nie przetrwała po programie!

Szokujące doniesienia po programie "Moja mama i twój tata"! Finał programu widzieliśmy w Polsacie w środę 6 listopada. Wtedy zapowiadało się na to, że będzie słodko, a co najmniej jedna z par będzie żyła długo i szczęśliwie. Inni, jak Ania i Piotr zapewniali, że ich uczucie jest wyjątkowe i choć mało kto wierzył, w to, że prawdziwe, oni byli pewni swoich intencji. Teraz na jaw wyszło, że żaden związek nie przetrwał po zakończeniu show Cichopek! Nawet Donata i Krzysztof, którzy właśnie w śniadaniówce Polsatu ujawnili dlaczego.