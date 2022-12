Aktualizacja, godz. 14:22:

"Super Express" dotarł do nowych informacji w sprawie. Udało nam się ustalić, że policja w Kartuzach znalazła ciało kobiety w jeziorze Klasztornym. Czy to poszukiwana wokalistka? Pewności nie ma. "Dziś po godz. 12:00 operator drona namierzył to ciało. Zostało wyłowione, na miejscu pracuje prokurator i lekarz biegły. Trwa potwierdzanie tożsamości, więc jeszcze nie wiemy na sto procent, kim jest ta osoba. Poszukiwania pani Moniki nie zostały więc oficjalnie zakończone", mówi dla SE sierż. Aldona Domaszk, rzeczniczka prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach.

Wcześniej pisaliśmy:

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach poszukują 33-latki, która 13 grudnia 2022 roku wyszła z psem na spacer i do tej pory nie wróciła do domu. Monika Dejk-Ćwikła nie nawiązała też kontaktu z rodziną. Na co dzień mieszka w Kartuzach przy os. XX-lecia. To znana w swoim regionie wokalistka zespołu Obsraqi.

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 33-latka 13 grudnia 2022 roku około godziny 13:00 wyszła na spacer z psem. Kobieta od tamtej pory nie wróciła do domu i nie kontaktowała się z bliskimi. Zaginiona jest szczupłej budowy ciała, ma włosy w kolorze ciemnego blondu do ramion, które może mieć upięte w kucyk, ma oczy koloru piwnego, a na plecach duży tatuaż z motywem róż. Kobieta wyszła na spacer ze swoim psem, biszkoptowej maści labradorem. Pies miał założone czerwone szelki oraz dopiętą niebieską smycz", informują policjanci z KPP Kartuzy.

Monika Dejk-Ćwikła, zespół Obrasqi. Trwają poszukiwania wokalistki

Służby zostały postawione na nogi, wszyscy szukają Moniki. Policjanci apelują do każdego, kto może mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, by skontaktował się ze służbami.

"Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu osoby zaginionej proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach nr tel. 47 742 22 18, 47 742 22 40 lub dyżurnym KPP Kartuzy nr 47 742 22 22 lub pod numer alarmowy 112", czytamy w komunikacie służb.

